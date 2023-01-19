«دوامة» تحلق بسيف مهرجان ولي عهد دبي للهجن

المصدر: دبي - علي الظاهري

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اختتم مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن فعاليات النسخة السادسة مساء أمس في ميدان المرموم، بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم. وشهد اليوم الختامي منافسات رموز سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، والتي أقيمت على مدار 6 أشواط لمسافة 8 كلم وبمشاركة 149 مطية بشعارات الملاك المشاركين من الإمارات ومن مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

وتألق شعار مرغم لمالكه حمد راشد بن غدير الكتبي في مسك الختام بعد الفوز بثلاثة رموز، أبرزها سيف سمو ولي عهد دبي للحول المفتوح وجائزته المالية البالغة ثلاثة ملايين درهم، بعد أن حسمت «دوامه» التحدي الأقوى مسجلة أفضل توقيت بلغ 12:18:6 دقيقة.

وحلقت «بيه» لحمد راشد بن غدير الكتبي بسيف سمو ولي عهد دبي للحول في فئة الإنتاج ومليوني درهم بتوقيت بلغ 12:31:5 دقيقة. وأضاف «مبهر» لحمد راشد بن غدير الكتبي الرمز 13 في رصيده بعد فوزه بخنجر الزمول المفتوح ومليوني درهم منهياً السباق في زمن قدره 12:36:0 دقيقة، وخطف «مكرم» لـ الدحبه قنازل حمرور العامري خنجر الزمول المخصص لفئة الإنتاج و1.5 مليون درهم. وحصد خنجر الزمول المحليات و1.5 مليون درهم «هملول» بشعار عتيق مطر حسن القبيسي مسجلاً زمناً قدره 12:39:3 دقيقة.

وفازت «نوايا» لسالم أحمد محمد دري الفلاحي بشداد الحول المحليات ومليوني درهم مسجلة زمناً قدره 12:29:8 دقيقة.

بعد ختام السباقات، قام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بتتويج ملاك الهجن الفائزة بالرموز بحضور علي بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وسط تصفيق ساخن من الحضور ومحبي سباقات الهجن العربية الأصيلة.

مشاركة مميزة

من جهته، أعرب علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، عن سعادته بالمشاركة الواسعة في النسخة السادسة لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، مهنئاً جميع الفائزين في ختام الحدث الكبير.

وأضاف: سعداء بالمشاركة المميزة من الجميع في ميدان المرموم من مختلف الملاك الذين عاشوا أياماً حافلة وطيبة، كما يسعدني أن أشكر الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، على تشريفهما المهرجان، مما أثلج صدور الحضور الكريم ويعكس حرص شيوخنا على دفع هذه الرياضة إلى الأمام وتشجيع أهل الهجن.

كما أبدى سالم بن دري الفلاحي عن سعادته بفوز «نوايا» بشداد الحول المحليات في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، مؤكداً أن هذه المناسبة سعيدة ومشرفة وعزيزة على قلوب الجميع، وأضاف أن «نوايا» لها سجل حافل من الإنجازات وقد حققت المطلوب في هذا المهرجان الذي يعد بداية الغيث، وإن شاء الله القادم أفضل، ويسعدني أن أهدي هذا الفوز لأهل زاخر في مدينة العين وكل محبي شعار بن دري آملاً التوفيق في المشاركات المقبلة.

السيف الرابع

قال محمد راشد بن غدير إن سعادتهم جاءت مضاعفة بعد الفوز بثلاثة رموز مهمة في ختام مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وأضاف: نشعر بالفخر وفرحتنا لا توصف بحصولنا على سيف ولي عهد دبي للحول المفتوح للمرة الرابعة منذ انطلاقة المهرجان في العام 2018، فقد فازت به من قبل «مرموقة» و«بلسم» و«مكرمة» والآن ها هي «دوامة» تضيف الإنجاز الرابع، كما سعدنا جداً بحصول «مبهر» على الرمز الثالث عشر في تاريخه، بالإضافة إلى حصول «بيه» على سيف ولي عهد دبي للإنتاج، ولا ننسى الفوز المهم الذي حققه «مهند» الحائز على بندقية الثنايا الجعدان في هذا المهرجان. واختتم بن غدير قائلاً إنه يعد جماهير شعار مرغم بالمزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة التي تنتظرهم سواء في المشاركات المحلية أو الخليجية.

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