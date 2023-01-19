رعاية جديدة للشارقة تفوح «عطراً»

المصدر: (الشارقة - ياسر قاسم )

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وقّع نادي الشارقة الرياضي ممثلاً في شركة الشارقة للاستثمار والتطوير التجاري عقد رعاية مع إحدى شركات العطور، لتصبح بموجبه الشركة راعياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لما تبقى من الموسم الحالي 2022-2023 والموسم المقبل 2023-2024، وتم الاتفاق على إظهار شعار الشركة في المساحة الخلفية من قميص اللاعبين، في جميع المسابقات المحلية التي يشارك بها الفريق الأول.

وعبر علي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة الرياضي، عن سعادته بتوقيع عقد الشراكة مع آخر الشركات الراعية لفرق النادي المختلفة، مشيراً إلى أن اتجاه الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة لرعاية فرق النادي المختلفة نبع من التميز الكبير والبطولات التي تحققها الفرق على جميع المستويات، وخص بالذكر فريق كرة القدم.

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