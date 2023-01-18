انطلاقة «مهرجان تحدي الجوجيتسو» في العين الجمعة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن انطلاقة مهرجان التحدي للجوجيتسو الذي تتخلله بطولة التحدي المخصصة لفئات البراعم والأشبال والناشئين للمراحل السنية من (4 – 17 عاماً)، من يوم الجمعة وحتى الأحد المقبل، في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات بمدينة العين، بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات في الدولة.

وأكد فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو أن البطولة تأتي استكمالاً للنجاحات الكبيرة التي حققها المهرجان خلال السنوات الماضية، في ظل المشاركة المشهودة من محبي هذه الرياضة، والدعم الكبير للأسر والعائلات لأبنائهم وبناتهم ودفعهم للتواجد بقوة على بساط الرياضة الأوسع انتشاراً في المجتمع المحلي، انطلاقاً من أهميتها في صقل مواهبهم وتجاربهم، ومساهمتها في إكسابهم الثقة بالنفس وقوة الشخصية وقيم الانضباط والتحمل والإرادة.

وأضاف: إستراتيجية الاتحاد واضحة في تخصيص مجموعة من البطولات التي تستهدف فئات الأطفال والأشبال والناشئين، لا سيما أن هذه الفئات تمثل المخزون الإستراتيجي للمواهب والخامات القادرة على صون المكتسبات والإنجازات المستقبلية لجوجيتسو الإمارات. ولا شك بأن ما تحقق من إنجازات ونجاحات خلال العقد الأخير، ووصول أبناء وبنات الإمارات إلى منصات التتويج القارية والعالمية، كان نتيجة طبيعية للدعم الكبير من القيادة الرشيدة، وتوجيهاتها حول أهمية الاستثمار بالأجيال الجديدة، وتسليط الضوء على مواهبهم في سن مبكرة، وصقلها بما يتناسب مع برامج تدريب على أعلى معايير الجودة العالمية".

ومن المقرر أن تنطلق البطولة الجمعة بمنافسات الأطفال، فيما تستكمل نزالاتها في اليوم التالي السبت بمنافسات البراعم والأشبال، وتختتم يوم الأحد بفئة الناشئين. وفي سياق متصل سيوفر المهرجان أجواء عائلية متميزة وباقة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية لجميع أفراد الأسرة وتشكيلة واسعة من خيارات المأكولات والمشروبات.

وتبدأ إجراءات الوزن لفئة الأطفال بين الساعة 1 -3 ظهر الجمعة، على أن تبدأ المنافسات الرسمية الساعة الرابعة عصراً. وتنطلق إجراءات الوزن يومي السبت والأحد بين الساعة 8 ـ 10 صباحاً على أن تنطلق المنافسات في تمام الساعة 11 صباحاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز