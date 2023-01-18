أبوظبي إتش إس بي للغولف تنطلق اليوم في نسختها الـ18

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق اليوم بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف في نسختها الثامنة عشرة، أولى جولات العام الحالي من سلسلة رولكس، ضمن جولة دي بي ورلد 2023، وذلك على ملعب ياس لينكس للغولف بجزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي، وللعام الثاني على التوالي، وتستمر منافساتها حتى 22 يناير الجاري.

وتعد بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف الفعالية الافتتاحية لموسم سلسلة رولكس، والتي تضم خمس بطولات مميزة ضمن جولة موانئ دبي العالمية في العام 2023، إذ يبلغ إجمالي جوائز البطولة 9 ملايين دولار أمريكي.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة نخبة من أبرز النجوم من حاملي اللقب السابقين وهم الإنجليزي تومي فيلتوود، الحاصل على اللقب مرتين متتاليتين عامي 2017 و2018، وشين لوري حامل اللقب لعام 2019، حيث لعب النجمان في بطولة هيرو كاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب نادي أبوظبي للغولف.

ويسعى فليتوود إلى إحراز اللقب الثالث له في أبوظبي ليصبح ثاني لاعب في تاريخ البطولة يفوز باللقب ثلاث مرات منفصلة بعد الألماني مارتن كايمر الذي حقق اللقب أعوام 2008 و2010 و2011، بينما يسعى الإيرلندي لوري إلى تحقيق لقبه الثالث في سلسلة رولكس بعد فوزه بالبطولة عام 2019.

ويسجل الإيرلندي شيموس باور ظهوره في البطولة للمرة الأولى، إضافة إلى تايرل هاتون حامل لقب البطولة السابق في 2021، ورايان فوكس الفائز بلقب جولة دي بي ورلد ثلاث مرات، وفرانشيسكو موليناري حامل لقب البطولة المفتوحة لعام 2018، والنجم الصاعد سيب ستراكا، إلى جانب البلجيكي توماس بيترز بطل النسخة الماضية الذي يسعى للدفاع عن لقبه، بعدما كان أول بلجيكي يفوز بالبطولة وبإحدى جولات سلسلة رولكس للغولف.

وتقام على هامس البطولة فعاليات وأنشطة ترفيهية للحضور، واستعراضات ضربات الغولف، وأنشطة رياضية مخصصة لكافة الأعمار.

وكانت جولة دي بي ورلد قد أكدت بأن جميع منافسات سلسلة رولكس ستقدم جوائز إجمالية بقيمة 9 ملايين دولار أمريكي، في زيادة بقيمة مليون دولار أمريكي عن جوائز العام الجاري. وتُعد بطولة العام 2023 الثانية من أربع منافسات تستضيفها منطقة الشرق الأوسط، بالتزامن مع استعداد أبوظبي لاستضافة أسبوعين كاملين من منافسات الغولف العالمية في مختلف ملاعبها.

يذكر أن بطولة إتش إس بي سي للغولف تعد واحدة من أكبر البطولات في المنطقة، وانطلقت لأول مرة في العاصمة أبوظبي عام 2006.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز