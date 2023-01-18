«بارالمبي غرب آسيا» ينظم دورة لمدربي الريشة الطائرة

المصدر: عجمان - البيان

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نظم الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، أول من أمس، دورة المدربين الدولية للريشة الطائرة البارالمبية، في قاعة المؤتمرات بنادي عجمان للمعاقين، بحضور إدارة الاتحاد وممثلي الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، والتي ستستمر فعالياتها حتى بعد غدٍ السبت بمشاركة 14 مدرباً ودارساً من مختلف دول العالم، وأشاد الدكتور مصباح جعفر الأمين العام للاتحاد، بالترتيبات الفنية واللوجستية والتنظيمية عالية المستوى للدورة بدءاً من تجهيز قاعة المحاضرات والصالة الرياضية وإعداد الحقيبة الدراسية والحجوزات الفندقية وإصدار تأشيرات الدخول والاستقبال والمواصلات والإقامة الفندقية.

كما أوضح الأمين العام، أن هذا الدورة تستهدف تأهيل اللاعبين البارالمبيين السابقين والحاليين برياضة الريشة الطائرة ليكونوا مدربين مؤهلين في اللعبة مستقبلاً، حيث تستمر على مدى خمسة أيام متواصلة تشمل محاضرات نظرية وتطبيقات رياضية عملية تخصصية، علماً أن هذه الدورة تقام بدعم الاتحاد الدولي للريشة الطائرة BWF وتنسيق مباشر من قبل مكتب الاتحاد الدولي في دبي التي تربطنا معهم علاقات تنظيمية وثيقة، وقد تم اختيار اتحادنا لتنظيم هذه الدورة الدولية لما نتمتع به من خبرات فنية وتنظيمية كبيرة في مجال تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية.

على جانب آخر، قام وفد الأمانة العامة للاتحاد بزيارة تفقدية إلى نادي عجمان لذوي الإعاقة الذي يستضيف فعاليات الدورة واطلع على الترتيبات الخاصة بإنجاح الدورة.

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