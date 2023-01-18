منتخب «الأولمبياد الخاص» لكرة السيدات إلى اليابان 20 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

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يتوجه فريق الأولمبياد الخاص الإماراتي لكرة القدم الموحدة للسيدات إلى اليابان للمشاركة لمدة أسبوع في معسكر تدريبي ينطلق نهاية هذا الشهر، وذلك في إطار استعدادات لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي للمشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023.

يضم الفريق المتوجّه إلى اليابان 20 يناير الجاري 16 لاعبة، منهن سِتْ لاعبات من أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية والنمائية، وخمس لاعبات من الشركاء الموحدين، بالإضافة إلى لجهاز الفني والإداري للفريق.

الطريق إلى برلين

سيعمل المعسكر المشترك على رفع جاهزية اللاعبات للمشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023، والتي يشارك فيها الأولمبياد الخاص الإماراتي تحت شعار «الطريق إلى برلين»، بأحد أكبر الوفود المشاركة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في برلين 2023، حيث يتكون من 75 لاعباً من أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية والنمائية و32 شريكاً موحداً، بالإضافة إلى الجهاز الإداري والفني المصاحب للوفد.

وحول المشاركة في المعسكر التدريبي في اليابان؛ قال طلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: في البداية أتقدم بالشكر للاتحاد الياباني لكرة القدم واتحاد كرة القدم الياباني للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وبقية الجهات المنظمة لقيامهم باستضافة معسكر تدريبي يضم فريقنا لكرة القدم الموحدة للسيدات، لأنه يؤكد على الصداقة الوطيدة بين الدولتين، حيث سيساهم هذا المعسكر في رفع مهارات وجاهزية لاعبات الإمارات واليابان، واكتساب كافة المشاركات الخبرات الفنية والمهنية الخاصة بكرة القدم.

وأضاف الهاشمي: نشجع كل المشاركات الدولية للاعبينا حرصاً منا على استمرار الإرث العالمي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص - أبوظبي 2019، ففي مشاركاتهم استمرار لمسيرة تنمية أصحاب الهمم، واستمرار للتعاون الدولي الذي وصل ذروته في 2019، وستدعم مشاركة فريقنا لكرة القدم الموحدة للسيدات في المعسكر التدريبي في اليابان نشر ثقافة الدمج المجتمعي لهذه الشريحة المهمة في مجتمعينا، وستؤصل ممارسة الرياضة بين أصحاب الهمم.

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