7 لاعبات عالميات يشاركن في «تنس دبي»

المصدر: دبي- البيان

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كشفت بطولات سوق دبي الحرة للتنس عن مشاركة 7 لاعبات من المصنفات الـ10 الأوائل في منافسات البطولة، التي تقام في دبي من 19 ولغاية 25 فبراير، وتضم قائمة اللاعبات المشاركات في البطولة كلاً من المصنفة الأولى عالمياً إيغا شفيونتيك والنجمة العربية أُنس جابر، المصنفة الثانية عالمياً، وكلاً من جيسيكا بيجلا وكارولين غارسيا المصنفتين الثالثة والرابعة عالمياً. ويحظى المشجعون بفرصة الاستمتاع بأداء أربع عشرة لاعبة من المصنفات العشرين الأوائل، كما تعود اللاعبة اللاتفية يلينا أوستابينكو، للدفاع عن لقبها، الذي حققته العام الماضي على أرضية استاد سوق دبي الحرة للتنس.

وتضم قائمة اللاعبات المشاركات في البطولات أيضاً وصيفة دورة العام الماضي في دبي فيرونيكا كوديرميتوفا، المصنفة التاسعة عالمياً، والمصنفة الثامنة عالمياً داريا كاساتكينا.

واختتمت شفيونتيك، اللاعبة البولندية البالغة من العمر 21 عاماً، عام 2022 في صدارة ترتيب لاعبات التنس المحترفات؛ حيث حصدت لقبي جراند سلام في بطولة فرنسا المفتوحة، وبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، في حين نجحت أنس جابر، اللاعبة التونسية، التي تنافست معها العام الماضي على ملاعب فلاشينج ميدوز، بأن تصبح أول لاعبة عربية تصل إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى العام الماضي، عندما تأهلت إلى المباراة النهائية لبطولتي ويمبلدون، وأمريكا المفتوحة، وهي اللاعبة الأفريقية الأولى في التاريخ، التي تحقق المركز الثاني في ترتيب لاعبات التنس المحترفات.

من جانبه، قال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «نهدف في كل عام إلى الاستفادة من الإنجازات السابقة، واستقطاب أفضل اللاعبات في بطولات سوق دبي الحرة للتنس، وبمشاركة14 لاعبة من المصنفات العشرين الأوائل فإن بطولة هذا العام ستكون واحدة من أكثر البطولات تميزاً على الإطلاق».

وتشهد قائمة المشاركات الى جانب 7 من بين ال 10 الاوائل في التصنيف العالمي عدد من النجمات الأخريات مثل ماديسون كيز المتأهلة إلى نهائي أمريكا المفتوحة عام 2017، والإسبانية المقيمة في دبي باولا بادوسا، إلى جانب بياتريس حداد مايا، المصنفة الأولى في البرازيل.

بدوره، قال صلاح تهلك، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: «تقدم نسخة هذا العام من بطولات سوق دبي الحرة للتنس مزيجاً رائعاً، يجمع بين أبرز النجوم والأبطال السابقين والشباب الموهوبين. ونتطلع إلى مشاهدة مستويات المنافسة العالية، التي تقدمها أفضل اللاعبات هنا في دبي، لتتجدد بعدها أجواء الحماس والتشويق مع منافسات الرجال».

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