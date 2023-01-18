توزيع فرق دولية دبي للسلة على مجموعتين

المصدر: دبي-ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسفرت قرعة بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 32، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي بين 27 يناير الجاري و5 فبراير المقبل، عن تقسيم متوازن للفرق العشرة التي وزعت على مجموعتين في الدور التمهيدي للبطولة التي تقام على صالة نادي النصر، جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص الذي عقدته اللجنة المنظمة أمس في مقر اتحاد الإمارات لكرة السلة بدبي وحضره اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي والإماراتي لكرة السلة رئيس اللجنة المنظمة، سالم المطوع الأمين العام لاتحاد كرة السلة، محمد عبد الله الحاج المدير المالي للاتحاد، عيسى درويش مدير عام شركة «بريزما»، حميد الحمادي مدير العلاقات الحكومية بالشركة، ناجي الجابري مدير شركة «الجيل الجديد»، دكتور منير بن الحبيب المدير الفني لاتحاد كرة السلة، قاسم دعدوش المحاضر الدولي، وجاء منتخب الإمارات في المجموعة الأولى بجوار الوحدة السوري، سترونغ غروب الفليبيني، دينامو اللبناني، النصر الليبي، فيما جاء الرياضي اللبناني في المجموعة الثانية بجانب مواطنه بيروت، النفط العراقي، سلا المغربي والنادي الإفريقي التونسي.

وأقيمت القرعة إلكترونياً للمرة الأولى بتاريخ البطولة، قبل أن تأتي نتائجها منصفة من حيث قوة المستويات الفنية والمباريات في الدور التمهيدي، الذي سيمنح في ختامه التأهل للفرق الأربعة الأولى من كل مجموعة للدور ربع النهائي.

ترجيب

ورحب اللواء «م» إسماعيل القرقاوي في كلمته الافتتاحية لاجتماع القرعة بالمشاركين في النسخة 32 للبطولة، مؤكداً على تميز الحدث الذي يعتبر من البطولات العريقة في منطقة الشرق الأوسط، وقال إن النسخة 32 في صالة نادي النصر ستكون مختلفة واستثنائية لكونها جاءت بعد فترة توقف عامين جراء جائحة كورونا، وأعدت اللجنة المنظمة مع الشركات المشاركة في التنظيم برنامجاً يناسب الحدث من جميع النواحي. كما تحدث كل من ناجي الجابري وعيسى درويش ممثلين لشركتي «الجيل الجديد» (وبريزما) مؤكدان على أهمية تميز الحدث من الناحية التنظيمية.

وأوضح قاسم دعدوش بعد توزيع الفرق العشرة أن برنامج المباريات سيتم إصداره خلال الساعات المقبلة ويتباين عدد المباريات خلال الدور الأول حيث تقام 3 مباريات في اليوم الأول ثم 4 مباريات في اليومين الثاني والثالث و3 مباريات في اليوم الرابع ثم 4 في اليوم الخامس وتتأهل 4 فرق عن كل مجموعة للدور ربع النهائي الذي يقام في يوم واحد ويلتقي فيه متصدر كل مجموعة بـرابع المجموعة الأخرى والثاني مع الثالث من كل مجموعة على أن يقام الدور نصف النهائي يوم 4 فبراير المقبل ثم الختام في اليوم التالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز