5 فرق في النسخة 13 لـ «كأس دبي الفضي للبولو»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تشارك 5 فرق النسخة الثالثة عشرة من بطولة كأس دبي الفضية والتي تقام خلال الفترة من 21 يناير الجاري إلى 4 فبراير المقبل.

وعقدت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو مؤتمراً صحافياً بفندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، للكشف عن تفاصيل النسخة الثالثة عشرة من بطولة كأس دبي الفضية والتي تقام خلال الفترة من 21 يناير الجاري إلى 4 فبراير المقبل بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو رئيس اللجنة المنظمة لبطولات كأس دبي الذهبية، وكيث ريان مدير عام بايبور انترناشيوال الراعي الرئيسي للبطولة وسانتياجو توريجيتار، مدير لجنة البطولات في اتحاد الإمارات، وممثلي الفرق المشاركة في البطولة.

مواجهات قوية

يشارك في البطولة 5 فرق وأسفرت القرعة التي جرت على هامش المؤتمر الصحفي عن مواجهات قوية في الافتتاح 21 يناير الجاري حيث تجمع المباراة الأولى بين الحبتور و«أيه إم» فيما يلتقي في المباراة الثانية فريق الإمارات مع ذياب دبي، وتقام الجولة الثانية 24 منه، حيث يلعب بنجاش الذي غاب عن جولة الافتتاح مع الخاسر من المباراة الثانية في اليوم الأول ويلعب الفائز من المباراة الثانية مع الخاسر من المباراة الأولى، ومع نهاية الدور الأول يلعب الأول والثاني في المباراة النهائية للبطولة فيما يلعب الثالث والرابع في الترتيب على مراكز الترضية الثالث والرابع.

260 خيلاً

وأعرب محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، رئيس اللجنة المنظمة عن سعادته بتدشين النسخة 13 من الكأس الفضية، مؤكداً أن البطولة شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية ووصلت إلى 20 هانديكاب بعدما بدأنا من الصفر ووصلنا إلى أعلى مستويات اللعبة على مستوى العالم ودائماً ما تجمع هذه البطولات عدداً كبيراً من اللاعبين الأجانب المحترفين الذين ينقلون خبرتهم إلى اللاعبين المواطنين بجانب قوة الخيول المشاركة ويكفي أن هذه البطولة تشهد مشاركة 260 خيلاً.

وأضاف: العام الماضي الذي تولى فيه مجلس إدارة الاتحاد زمام المسؤولية، شهدت رياضة البولو في الإمارات الكثير من التطورات على مختلف الأصعدة، وواصل: هناك كثير من الأمور التي سعينا إلى تطويرها الفترة الماضية، وعلى مدار عام واحد هو عمر الاتحاد الحالي، الذي تولى المهمة في فبراير العام الماضي، أحرزنا الكثير من التقدم الملموس، بداية من التطبيق الذي تم تطويره ويحتوي على كل معلومات رياضة البولو بالدولة، من بطولات ونتائج ولاعبين، وهو ما يفيد متابعة البولو.

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