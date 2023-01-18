«أبناء القبائل» تتنافس على سيف ولي عهد دبي اليوم

المصدر: دبي- ياسر قاسم

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تتجه الأنظار، ظهر اليوم، إلى أهم الرموز في ختام مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2023، في ميدان المرموم، وتقام 6 أشواط لهجن أبناء القبائل في سن الحول والزمول، تتنافس خلالها الشعارات على سيف ولي عهد دبي للحول المفتوح، و3 ملايين درهم، وسيف ولي عهد دبي للإنتاج ومليوني درهم، وخنجر الزمول للإنتاج و1.5 مليون درهم، وخنجر الزمول المحليات و1.5 مليون درهم، بالإضافة إلى خنجر الزمول المفتوح، ومليوني درهم، بينما تتنافس الحول المحليات على الشداد ومليوني درهم.

وأنهت هجن أصحاب السمو الشيوخ، مساء أمس، مشاركتها في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2023، من خلال إقامة 13 شوطاً في سن الحول والزمول لمسافة 8 كيلو مترات، وفي النتائج واصل شعار هجن العاصفة التألق من خلال الأشواط الرئيسية، ونجح في حصد صدارة الشوط الرئيسي للحول عن طريق «الشاهينية»، التي قادها غياث الهلالي لصدارة بزمن وقدره 12:14:4 دقيقة، وبالمقابل نجحت هجن الرئاسة في السيطرة على قمة التحدي الرئيسي للزمول، بعد أن قدم المضمر حمد سعد قذلة الأحبابي «شاهين» على المركز الأول بتوقيت وقدره 12:46:2 دقيقة، وتألق شعار هجن الرئاسة، من خلال الشوط الثالث للحول، والذي قاد من خلاله محمد زيتون المهيري «الشاهينية» إلى الصدارة بزمن بلغ 12:17:7 دقيقة، وعادت هجن العاصفة لاصطياد ناموس الشوط الرابع للحول، عندما تمكن غياث الهلالي من قيادة «الشاهينية» في توقيت وقدره 12:27:6 دقيقة.

الفترة الصباحية

وتألقت هجن أصحاب السمو الشيوخ خلال مشاركتها في منافسات الحول والزمول، التي أقيمت في الفترة الصباحية لمسافة 8 كيلو مترات، بمشاركة كبيرة من جانب مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، وقاد المضمر المميز لهجن الرئاسة محمد زيتون المهيري «الشاهينية» لصدارة الشوط الرئيسي للحول، بزمن وقدره 12:31:3 دقيقة.

وأضاف المضمر المجازف النقطة الثانية لشعار هجن الرئاسة، بواسطة «شاهين»، الذي كسب قمة الشوط الرئيسي للزمول بتوقيت بلغ 12:49:6 دقيقة، وعاد المضمر ذاته ليكسب الشوط الثالث للحول عن طريق «الشاهينية»، التي قطعت مسافة السباق في زمن وقدره 12:24:6 دقيقة، وتمكن المضمر الظافر علي جميل الوهيبي من الفوز في رابع الأشواط للحول بعد أن قدم «هملولة» على الصدارة، مسجلة توقيتاً بلغ 12:32:7 دقيقة، وبلغ التوقيت الأفضل في جميع الأشواط 12:23:3 دقيقة، حققته «الكايدة» لهجن سيح السلم تحت قيادة المضمر سيف بن عمير العميمي الفائزة بصدارة الشوط الثامن للحول.

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