تهنئة سعودية بنجاح «دولية الشارقة للطيران الشراعي»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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وجّه الاتحاد السعودي للطيران الشراعي التهنئة إلى أسرة اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، وإلى اللجنة المنظمة لبطولة الشارقة الدولية الرابعة للطيران الشراعي، على النجاحات التي حققتها البطولة فنياً وتنظيمياً، كما وجّه الشكر إلى المسؤولين عن الحدث لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، وإلى رئيس مجلس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية نصر النيادي، وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة، ومجلس الشارقة الرياضي على استضافة هذا الحدث الدولي الكبير، ولتنظيم البطولة على أكمل صورة، ودعم ممارسي رياضة الطيران الشراعي في منطقة الخليج على وجه التحديد.

تطوير

وقال المهندس حسام الدين بن صالح المدني، رئيس الاتحاد السعودي للطيران الشراعي: إن أي نجاح لأي اتحاد خليجي هو نجاح لكل دول التعاون، ويسهم في تطوير اللعبة بالمنطقة والعالم.. كلي فخر واعتزاز بتحقيق منتخبنا السعودي للطيران الشراعي المركز الأول في بطولة الشارقة الدولية الرابعة للطيران الشراعي على مستوى الفرق، وتحقيق الميدالية الذهبية في هذه البطولة، ما يجعلنا متحمسين لباقي البطولات المقبلة، خصوصاً وأن هذه أول بطولة خلال عام 2023، وهذا سيكون دافعاً قوياً للرياضيين وللفريق الإداري في الاتحاد السعودي للطيران الشراعي.

شكر

كما أعرب المدني عن سعادته بفوز شاهين السعودي بكأس البطولة، وقال: «بدايةً أتقدم بخالص شكري وامتناني لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، لكل ما أولوه من دعم للرياضة والرياضيين السعوديين، سواءً كان دعماً مادياً أم معنوياً، وتقديم كل الإمكانات المتاحة لتنعم به الرياضة السعودية بمستويات عالية».

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