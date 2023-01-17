نخبة لاعبي الغولف في «أبوظبي إتش إس بي سي» الخميس

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف، عن انطلاق أولى بطولات هذا العام من سلسلة رولكس ضمن جولة دي بي وورلد 2023، الخميس في ملعب ياس لينكس في جزيرة ياس المرة الثانية على التوالي.

وتقام البطولة بمشاركة أبرز النجوم من حاملي اللقب السابقين وهم تومي فليتوود، الفائز بالبطولة لعامي 2017 و2018، وشين لوري، حامل لقب البطولة لعام 2019 إذ مثل كلا النجمين بريطانيا العظمى وإيرلندا في بطولة هيرو كاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في ملعب نادي أبوظبي للغولف في أبوظبي.

وتعد بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف الفعالية الافتتاحية لموسم سلسلة رولكس، والتي تضم خمس بطولات متميزة ضمن جولة موانئ دبي العالمية لعام 2023، ولا تقل قيمة جوائز الواحدة منها عن 9 ملايين دولار أمريكي.

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «نشعر جميعنا بالفخر لعودة أولى بطولات سلسلة رولكس إلى ملعب ياس لينكس العام الثاني على التوالي. ويسرنا الترحيب بتشكيلة النجوم العالميين الذين يعودون للمنافسة على أرض هذا الملعب المذهل من جديد، فضلاً عن منح النجوم المحليين الفرصة لخوض المنافسات مع نخبة من أهم نجوم الغولف العالميين».

وأكد العواني التزام مجلس أبوظبي الرياضي نشر لعبة الغولف باستضافة البطولات المرموقة، متمنياً عطلة نهاية أسبوع مملوءة بالإثارة والمنافسة، ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن الجميع مدعو للاستمتاع بمختلف الفعاليات التي تقام على هامش البطولة.

وسيصبح النجم الإنجليزي فليتوود ثاني لاعب في تاريخ البطولة يفوز باللقب ثلاث مرات منفصلة في حال حصوله على اللقب هذا الأسبوع، بينما يسعى الإيرلندي لوري إلى الحصول على لقبه الثالث في سلسلة رولكس بعد فوزه في بطولة أبوظبي لعام 2019 ونجاحه الذي لا يُنسى العام الماضي في بطولة BMW PGA.

من جانبه، قال النجم الإنجليزي تومي فليتوود: دائماً ما تكون بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف ضمن خططنا في بداية كل عام. إنه مكان مثالي حقاً لبداية الموسم من ناحية الطقس الرائع، والتنظيم المتميز للبطولة، والموقع الاستثنائي.

كما تمثل البطولة هذه عودة ممتازة للعب قبل المشاركة في كأس رايدر في وقت لاحق من العام إذ تمثل المنافسة فرصة لمعرفة الجوانب التي قد نكون قادرين على تحسينها في هذا الأسبوع.

كما سينضم للمنافسة في ملعب ياس لينكس ممثلو فريق بريطانيا العظمى وإيرلندا بأكمله الذين شاركوا الأسبوع الماضي في بطولة هيرو كاب، بينما يُسجل شيموس باور ظهوره الأول في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف إلى جانب سيب ستراكا في البطولة المرة الأولى بعد أن حقق أول ألقابه في جولة رابطة لاعبي الغولف المحترفين في بطولة هوندا كلاسيك العام الماضي.

كما يشارك توماس بيترز حامل لقب بطولة إتش إس بي سي أبوظبي للغولف العام الماضي، بعد أن تغلب على مجموعة من ألمع نجوم اللعبة بأداء مثالي امتاز بالاتزان والهدوء ليفوز بفارق ضربة واحدة ويصبح بذلك أول بلجيكي يفوز بإحدى جولات سلسلة رولكس للغولف.

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