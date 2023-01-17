13 دولة في دورة الريشة البارالمبية في عجمان

المصدر: عجمان ـ ياسر قاسم

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افتتحت صباح أمس في نادي عجمان لذوي الإعاقة، فعاليات الدورة الدولية لمدربي الريشة الطائرة البارالمبية للمستوى «1» وهي دورة تأهيل وصقل لمدربي رياضة الريشة الطائرة البارالمبية والتي نظمها الاتحاد الدولي للريشة الطائرة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا ويستضيفها نادي عجمان لذوي الإعاقة بمنطقة المنتزي بالحميدية.

وتم عقد مؤتمر صحفي بمناسبة انطلاقة الدورة تحدث فيه أحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس مجلس إدارة نادي عجمان لذوي الإعاقة، ورحب في كلمته بالمحاضرين والدارسين وأكد على أهمية تطوير اللعبة ونشرها في قارة آسيا والعالم أجمع من خلال مثل هذه الدورات التأهيلية الدولية التي يشارك فيها دارسون من 13 دولة هي جمهورية بنين، كندا، البرازيل، الولايات المتحدة الأمريكية، نيوزيلندا، انجلترا، النرويج، الهند، سوريا، أوغندا، مصر، إندونيسيا وأستراليا وبلغ عددهم 15 دارساً.

حضر الدورة من اتحاد غرب آسيا الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد رئيس الاتحاد، والدكتور مصباح إبراهيم جعفر الأمين العام لاتحاد غرب آسيا، والمحاضر جعفر إبراهيم مدير تطوير رياضة الريشة بدبي من اتحاد الإمارات العربية المتحدة للريشة الطائرة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي عجمان لذوي الإعاقة، والمدير التنفيذي للنادي محمد زغلول عبد الرازق، وتشمل الدورة ساعات تدريبية نظرية وعملية تستمر 5 أيام يتم فيها تدريب المدربين الدوليين على المهارات الأساسية لرياضة الريشة الطائرة وطرق تدريب فئة الأشبال والناشئة وتقنيات الأداء في رياضة الريشة الطائرة.

وأشار أحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس مجلس إدارة نادي عجمان لذوي الإعاقة بأن هذه الدورة الدولية جاءت نتيجة التعاون المثمر بين اتحاد غرب آسيا ونادي عجمان لذوي الإعاقة ومن خلفهما الاتحاد الدولي لرياضة الريشة، ودعا إلى مزيد من التعاون بين الأجسام الرياضية الإقليمية والدولية وأندية أصحاب الهمم في الدولة.

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