بطلة سيف الإمارات تتألق في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

المصدر: دبي- علي الظاهري

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أنهت هجن أبناء القبائل المحطة قبل الأخيرة لها ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن في ميدان المرموم، قبل مسك الختام غداً، الذي سيشهد تحدياً من العيار الثقيل على 6 رموز ثمينة، أبرزها سيف سمو ولي عهد دبي للحول المفتوح، فيما تختتم هجن أصحاب السمو الشيوخ مشاركتها، اليوم، في المهرجان، عبر تحديات الحول والزمول، التي ستقام على مدار 27 شوطاً لمسافة 8 كلم، منها 14 شوطاً في الفترة الصباحية، و13 شوطاً في الفترة المسائية.

وشهدت منافسات أمس، انطلاق أشواط هجن أبناء القبائل في سن الحول والزمول، بمشاركة 905 مطايا على مدار 28 شوطاً، أقيمت صباحاً ومساء، وشهدت الفترة المسائية إقامة 12 شوطاً لمسافة 8 كلم.

وحسمت «إنجاز» قمة الأشواط في الفترة المسائية بانتزاعها ناموس الحول المحليات في الشوط الأول بشعار سهيل الرملي محمد العامري، مسجلة زمناً قدره 12:30:4 دقيقة.

المركز الأول

وتألقت «زريج» حاملة لقب سيف الإمارات في النسخة الماضية لختامي المرموم، بعد انتزاعها المركز الأول في الشوط الثاني للحول المهجنات لتهدي فرج علي بن حمودة الظاهري هذا الفوز، مسجلة زمناً قدره 12:33:2 دقيقة.

وتصدر «متعب» لـمحمد حمد كردوس العامري قمة الشوط الثالث للزمول المحليات، بعد أن سجل توقيتاً وقدره 12:45:0 دقيقة، فيما نال «صايب» بشعار محمد سلطان مطر مرخان الكتبي صدارة الشوط الرابع للزمول المهجنات، مسجلاً زمناً قدره 12:40:7 دقيقة، ونالت «هوايل» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري أفضل توقيت في الشوط الثاني عشر، مسجلة زمناً قدره 12.27.7 دقيقة.

الفترة الصباحية

وفي منافسات الفترة الصباحية، التي تضمنت 16 شوطاً لهجن أبناء القبائل في سن الحول والزمول، منها 10 أشواط في فئة الإنتاج، تصدرت «رغد» لسعيد راشد غدير الكتبي الشوط الرئيسي الأول للحول المحليات للإنتاج، مسجلة زمناً قدره 12:37:6 دقيقة، وكسبت «وضحى» لـصاحبها العثة خزع العثة العامري التحدي الرئيسي للحول المهجنات للإنتاج، مسجلة زمناً قدره 12:46:2 دقيقة، وحسم «شديد» لـعبدالواحد خزع العثة الهركي العامري صدارة الشوط الثالث للزمول المحليات للإنتاج، مسجلاً زمناً قدره 12:47:2 دقيقة، فيما تصدر «مثير» الشوط الرئيسي للزمول المهجنات بشعار سهيل هيان سالم العامري، مسجلاً زمناً قدره 12:44:4 دقيقة، وحققت «ريتال» لسعيد منانة غدير أجتبي التوقيت الأفضل في الأشواط الصباحية، بعد فوزها بصدارة الشوط العاشر للحول المهجنات للإنتاج، مسجلة زمناً قدره 12:35:3 دقيقة.

نكهة خاصة

وأعرب سعيد العثة الخزع العامري عن سعادته بالمشاركة في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وتحقيق الانتصار في الشوط الثاني، بواسطة «وضحى»، إضافة إلى وصافة كل من «توزيع» و«قرموشة» في الكرنفال، مشيراً إلى أن «وضحى» تنحدر من سلالة بنت سلهود بالعضيلي، وأمها بنت رجيف منانة.

وأضاف: هذا المهرجان له نكهة خاصة، ولقد حصلنا بكل فخر واعتزاز على أول سيف في النسخة الأولى من المهرجان، ويعتبر الحدث مناسبة غالية على قلوب الجميع، ونتطلع لمزيد من الإنجازات في الخواتيم المقبلة.

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