العقيلي الزعابي نجم بطولة «الفنون القتالية المختلطة» للناشئين

المصدر: أبوظبي- البيان

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اختتمت، مساء أول من أمس، في أبوظبي، منافسات البطولة الثالثة للفنون القتالية المختلطة للناشئين، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة 32 لاعباً ولاعبة، خاضوا 16 نزالاً، فيما تضمنت منافسات اليوم، تتويج بطل الإمارات في وزن البانتام للناشئين (16 - 18) عاماً 61 كغم. وتمكن العقيلي الزعابي من حسم اللقب في هذه الفئة، بعد نزال رائع مع سعيد النعيمي، حيث نجح في تحقيق الفوز بقرار لجنة التحكيم. حضر المنافسات الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وعبد المنعم الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد.

نجاح

وأعرب محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، عن سعادته بنجاح البطولة، وتحقيق كل أهدافها، والتفاعل الجماهيري الكبير مع المنافسات، موضحاً أن تخصيص هذه البطولة للناشئين، يترجم جهود الاتحاد في التركيز على هذه الفئة التي تمثل حجر الزاوية لتأسيس منتخب قوي قادر على المنافسة في الساحات المختلفة.

وأضاف الظاهري: «تكتسب هذه البطولة أهمية خاصة، كونها تأتي في بداية الموسم، ويعتبر الأداء القوي الذي قدمه اللاعبون، مؤشراً إيجابياً، يحمل دلالات مهمة على الدخول نحو موسم ناجح على كافة الأصعدة، خصوصاً أن مثل هذه الأجواء والبطولات، تساعد أبناءنا وبناتنا على التأقلم واكتساب الثقة، للمشاركة في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة بأبوظبي للناشئين، في أغسطس المقبل».

كما هنأ الظاهري الفائزين في منافسات البطولة، وتوجه بتهنئة خاصة للاعبة زمزم الحمادي، التي حققت الفوز الوحيد في منافسات السيدات، مؤكداً أن بنت الإمارات قادرة على التألق في هذا النوع من الرياضات.

منافسات

ولم تكن منافسات اليوم الثاني أقل حماسة وتشويقاً من منافسات اليوم الأول، وقدّم اللاعبون أداء قوياً، وألهبوا حماس الجماهير، وتمّكن كمال عبد اللطيف من الفوز على ياسين الحاج وزن 41 كغم، كما حقق كمال سميع الفوز على سلطان البلوشي وزن 31 كغم، وفاز علي زاوية على مايد الحوسني في وزن 34 كغم، وخالد زاوية على ريان القضاة وزن 57 كغم، ومنصور الحساني على حارب المرزوقي وزن 52 كغم، وزمزم الحمادي على اليازي البدوي وزن 57 كغم، والعقيلي الزعابي على زايد العدوان وزن 61،2 كغم، وسعيد النعيمي على راشد آل علي وزن 61،2 كغم، وهزاع الجلاف على حذيفة الحوسني وزن 77،1 كغم، ويوسف الحمادي على حسين أميري وزن 120،2 كغم، وعلي البلوشي على منصور السيد وزن 70،3 كغم، وسالم المسماري على محمد المازمي وزن 70،3 كغم، ومنصور الكعبي على محمد علي وزن 85 كغم، وسعيد الحوسني على ألكسندر يمين وزن 70،3، وحمدان محمد على مبارك النعماني وزن 61،2 كغم.

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