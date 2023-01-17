«تي 4» يحلّق بالذهب في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

المصدر: أبوظبي - وام

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حلّق الصقر «تي 4» لـ«إم 7» بذهبية شوط الرمز للجير تبع – فرخ فئة أصحاب السمو الشيوخ في منافسات اليوم الأول من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي انطلقت أمس بميدان الفلاح وينظمها نادي أبوظبي للصقارين بالتعاون بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي.وحصل البطل على جائزة 250 ألف درهم.

وأسفرت نتائج المنافسات عن تحليق الصقر«تي 1» لـ«النيف» بذهبية الشوط الأول لفئة الجير تبع – فرخ لأصحاب السمو الشيوخ، وفي شوط الجير تبع – جرناس لفئة أصحاب السمو الشيوخ حلق بالذهبية الصقر«مزيون» لـ«أف 3»، وفي الشوط الثاني للفئة نفسها حلق الصقر«تي 164»بالميدالية الذهبية .

وفي فئة العامة هواة، توج الصقر «شكلان» لسعيد أحمد الكندي، بذهبية الشوط النهائي للجير تبع – فرخ فئة العامة هواة. وحلق بذهبية نهائي فئة الجير تبع – جرناس «همام» لأحمد الهلي.

وعبر سلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين عن سعادته بالانطلاقة الرائعة والقوية لأكبر وأهم بطولات الموسم، مشيراً إلى أن المشهد يعبر عن مدى عشق الجميع لتراث الآباء والأجداد.

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