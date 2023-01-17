«دبي للرياضات البحرية» ينظم 3 فعاليات نهاية الأسبوع

المصدر: دبي - البيان

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يستعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لتنظيم ثلاث فعاليات رياضية بحرية ومجتمعية للمحترفين والهواة السبت والأحد المقبلين ضمن يوم فعاليات «جزر دبي» بالتعاون مع شركة نخيل وذلك ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2023-2022.

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد افتتح فعالياته في 2023 بإقامة حزمة من الفعاليات ضمن (يوم دبي البحري) في مياه (جزر دبي) بمشاركة العشرات من محبي الرياضات البحرية وعشاق الهوايات الشاطئية حيث أقيمت منافسات الدراجات المائية والقوارب الشراعية الحديثة ومسابقة صيد الأسماك بقوارب كاياك وألواح التجديف واقف وقوارب التجديف كاياك إضافة إلى فعاليات مجتمعية أبرزها معرض زايد التراثي وألعاب الجمهور والأطفال على الشاطئ.

وينتظر عشاق سباقات الدراجات المائية منافسات سباق دبي الدولي للدراجات المائية -الجولة الثالثة من بطولة الإمارات 2023- والتي ستقام السبت المقبل وتجمع متسابقين يمثلون 10 دول إلى جانب أبطالنا حيث تعد هذه البطولة إحدى المحطات المهمة للمحترفين والهواة في أكثر من 10 فئات.

وتبدأ اجراءات المشاركة في هذا السباق الجمعة المقبل من خلال التسجيل الرسمي في موقع الحدث وإجراء الفحص الفني على الدراجات المشاركة ومن ثم انعقاد الاجتماع التنويري المعتاد لشرح كورس ومسار السباق والرد على كافة الاستفسارات.

وتشهد (جزر دبي) حركة مستمرة السبت والأحد من خلال تجمع محترفي ومحبي رياضة كايت سيرف مع موعد جديد لبطولة دبي المفتوحة والتي ينظمها دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء للموسم السادس على التوالي.

ومرة أخرى سيكون عشاق وهواة صيد الأسماك بقوارب كاياك على موعد مع تنافس ساخن في الجولة الثانية من بطولة دبي 2023-2022 على لقبي فئة سمك (كنعد) .

من جانبه، وجه محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر الجزيل إلى شركة نخيل على تعاونها المستمر مع النادي في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية البحرية في أجمل وجهات دانة الدنيا (جزر دبي) التي تضم أجمل المسطحات المائية التي تناسب عدداً من الرياضات البحرية من بينها الفعاليات التي تقام هذا الأسبوع.

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