سحب قرعة «دولية دبي للسلة» إلكترونياً اليوم

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم

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تُجري اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ32 والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي في الفترة من 27 يناير الحالي وحتى 5 فبراير المقبل بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، في الواحدة من ظهر اليوم سحب قرعة البطولة في مقر اتحاد السلة بدبي بحضور افتراضي لممثلي الفرق حيث تجرى القرعة إلكترونياً، يتم خلالها تقسيم الفرق المشاركة على مجموعتين بواقع 5 فرق في كل مجموعة والفرق هي: المنستيري التونسي، سلا المغربي، بيروت والرياضي ودينامو من لبنان، الوحدة السوري، النفط العراقي، النصر الليبي، سترونج جروب الفلبيني ومنتخب الإمارات.

وأوضحت أمل عبدالله نائبة المدير العام لشركة «بريزما» لإدارة العلاقات العامة المنظمة للبطولة بالتعاون مع شركة الجيل الجديد لتنظيم الفعاليات الرياضية، أن فريق العمل بالبطولة، أنهى إجراءات إقامة فرق البطولة وكبار الضيوف، كما قام بزيارة عدد من الفنادق في دبي واطلع على غرفها المختلفة ومرافقها والمزايا التي تقدمها للفرق المشاركة وضيوف البطولة، وتم وضع عدة معايير ليكون الاختيار وفق تلك المعايير وبعد دراسة كافة العروض والشروط التي تم وضعها والمتطلبات اللازمة لتحقيق أفضل سبل الراحة للوفود المشاركة تم التأمين على أحد الفنادق بمنطقة الجداف في بر دبي وسوف يتم الإعلان عن مقر إقامة الفرق في المؤتمر الصحفي للإعلان عن البطولة.

معايير

وأضافت نائبة المدير العام لشركة «بريزما» لإدارة العلاقات العامة: «نسعى في اللجنة المنظمة في الوصول إلى أفضل مستويات الراحة لضيوف البطولة وهدفنا أن تقام البطولة في أجواء تنافسية رياضية جميلة واستضافة تلبي كافة معايير التنظيم المتميز وأن تعيش الفرق أجواء دبي الرائعة في هذا الوقت والطقس الجميل وأن يعود الجميع إلى بلده وهو يحمل ذكريات جميلة عاشها في دبي مدينة الرياضة العالمية».

وقالت: «نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى اتحاد الإمارات لكرة السلة ورئيسه اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، والذي يواصل دعمه لشركة «بريزما» لإدارة العلاقات العامة وشركة الجيل الجديد لتنظيم الفعاليات الرياضية، وإلى سالم المطوع الأمين العام للاتحاد ومحمد الحمادي مدير الاتحاد على متابعتهم معنا لأمور التنظيم والسعي لتسهيل عمل اللجنة المنظمة كما نشكر كل الجهات التي قامت بدعم شركة بريزما في تنظيم هذه البطولة».

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