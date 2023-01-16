الشارقة بطل دوري شباب اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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توج فريق الشارقة أمس بكأس شباب اليد بالعلامة الكاملة، بفوزه اليوم على الجزيرة 28 - 38 في الجولة العاشرة للبطولة، والتي أقيمت في أبوظبي، وأكد فريق الشارقة أحقيته باللقب محققاً الدرع للمرة السادسة على التوالي والسابعة عشرة في تاريخ النادي.

توج ناصر سالم الحمادي الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة اليد، فريق الشارقة بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، بحضور يوسف أحمد، مشرف مراحل كرة اليد بالشارقة.

وأعرب جاسم محمد، عضو إدارة الألعاب الجماعية، مشرف كرة اليد الشرقاوية عن سعادته بإنجاز الفريق وفوزه المتتالي بجميع الألقاب، والذي جاء نتيجة جهود كبيرة من منظومة كرة اليد بالنادي واهتمام ومتابعة مستمرة أثمرت عن تواصل نجاح قطاع المراحل السنية لكرة اليد على مدار سنوات ممتدة عبر أجيال من أبناء النادي.

مراكز

أسفرت نتائج الجولة الختامية عن إحراز العين المركز الثاني برصيد 24 نقطة بعد فوزه على الوصل بنتيجة 36 -21، وجاء الجزيرة ثالثاً برصيد 21 نقطة، وشباب الأهلي رابعاً برصيد 19 نقطة بفوزه على النصر اليوم بنتيجة 35 - 34، والنصر خامساً (14 نقطة)، والوصل سادساً (12 نقطة).

من جهة أخرى تنطلق 30 الجاري مسابقة السوبر للشباب بمشاركة أندية الشارقة، والعين، والجزيرة، وشباب الأهلي، والنصر والوصل)، وتستمر المنافسات حتى 20 فبراير المقبل.

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