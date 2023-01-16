"إنجاز" تتألق بناموس الحول المحليات .. و"متعب" بطلاً للزمول ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن

المصدر: وام

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استضافت تحفة ميادين الهجن العربية الاصيلة بالمرموم صباح ومساء اليوم منافسات هجن أبناء القبائل في سن الحول والزمول ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2023 وتنافست 905 مطايا على مدار 28 شوطاً أقيمت صباحاً ومساءً وشهدت الفترة المسائية إقامة 12 شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات.

وذهب ناموس أول أشواط الفترة المسائية والذي خصص للحول المحليات إلى شعار سهيل الرملي محمد العامري والذي قدم "إنجاز" على الصدارة بزمن وقدره 12:30:4 دقيقة.

وحققت صاحبة سيف الإمارات في ختامي المرموم 2022 "زريج" المملوكة لسعادة فرج علي بن حمودة الظاهري صدارة الشوط الثاني للحول المهجنات بتوقيت بلغ 12:33:2 دقيقة.

ونجح "متعب" لمحمد حمد كردوس العامري في حسم قمة الشوط الثالث للزمول المحليات بعد ان سجل توقيتاً وقدره 12:45:0 دقيقة.

وتألق "صايب" بشعار صعب المضمرين محمد سلطان مطر مرخان الكتبي في الشوط الرابع للزمول المهجنات وحسم المعركة بتوقيت بلغ 12:40:7 دقيقة.

وشهد ميدان المرموم صباح اليوم إقامة ستة عشر تحدياً في سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل لمسافة ثمانية كيلومترات خصصت منها عشرة أشواط لهجن الإنتاج.

وأهدت "رغد" شعار سعيد راشد غدير الكتبي صدارة التحدي الرئيسي للحول المحليات للإنتاج وذلك بزمن وقدره 12:37:6 دقيقة.

وظفرت "وضحى" لـ العثه خزع العثه العامري بالناموس في التحدي الرئيسي للحول المهجنات للإنتاج وسجلت توقيتاً بلغ 12:46:2 دقيقة.

وكسب "شديد" المملوك لـ عبدالواحد خزع العثه الهركي العامري صدارة الشوط الثالث للزمول المحليات للإنتاج بعد ان وصل لخط النهاية في زمن بلغ 12:47:2 دقيقة.

وكان التحدي الرئيسي للزمول المهجنات من نصيب شعار سهيل هيان سالم العامري والذي قدم "مثير" بطلاً للزمول المهجنات للإنتاج بتوقيت وقدره 12:44:4 دقيقة.

وحازت "ريتال" ملك سعيد منانه غدير اجتبي على التوقيت الافضل في الاشواط الصباحية من خلال فوزها بصدارة الشوط العاشر للحول المهجنات للإنتاج بزمن بلغ 12:35:3 دقيقة.

ويشهد ميدان المرموم صباح ومساء غد ختام رحلة هجن أصحاب السمو الشيوخ في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2023 وذلك من خلال تحديات الحول والزمول التي ستقام على مدار سبعة وعشرين شوطاً منها أربعة عشر شوطاً في الفترة الصباحية وثلاثة عشر شوطاً في الفترة المسائية وستكون مسافة السباق هي ثمانية كيلومترات.

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