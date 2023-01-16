«شاهين» السعودي بطلاً لـ «دولية الشارقة للطيران الشراعي»

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي نجح المنتخب السعودي الملقب بـ «شاهين» في الفوز بذهبية المركز الأول وتوج بطلاً لبطولة الشارقة الدولية الرابعة للطيران الشراعي محققاً رصيداً 197 نقطة ليكون هذا الفوز بمثابة مسك الختام لواحدة من أنجح البطولات التي شهدتها المنطقة والعالم في الفترة الأخيرة. وجاء في المركز الثاني المنتخب الألباني برصيد 268 نقطة ونال الميداليات الفضية ، فيما حل في المركز الثالث الفريق المشترك من روسيا وبيلاروسيا محققاً 272 نقطة ونال الميداليات البرونزية.

أما على صعيد فردي الرجال فقد انفرد بالصدارة البيلاروسي يوهيني فيخور برصيد 18 نقطة ونال كأس وذهبية البطولة واحتل المركز الثاني الروسي نيكيتا ملينكوفا برصيد 20 نقطة ونال الميدالية الفضية بعد تساويه في النقاط «20 نقطة»، مع زميله ادوارد داسي الذي حل ثالثاً بعد احتكامهما إلى قفزة إضافية.

وعلى صعيد السيدات انفردت البلغارية ليديا ديزهرنوفا بالصدارة برصيد 310 نقاط وتلتها في المركز الثاني الروسية انستاسيا زوبكوفا برصيد 1412 نقطة ثم الألبانية بورا مورينا ثالثة برصيد 1615 نقطة.

حضور

شهد اليوم الختامي جمهور كبير في مقدمتهم الشيخ طارق القاسمي رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للاستثمار، والشيخ سالم بن محمد القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، ويوسف الحمادي نائب رئيس الاتحاد، ومحمد يوسف الأمين العام، ورؤساء الوفود المشاركة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد واللجنة المنظمة، عقب المنافسات قام البطل العالمي طارق السعدي بتقديم عرض ليلي رائع لفنون الطيران اللاسلكي مستخدماً الإضاءة الملونة التي أضفت على العرض جمالاً وروعة.

من جهته، أعرب الشيخ سالم بن محمد القاسمي، عن سعادته بما حققته البطولة من نجاح فني وتنظيمي وترويج للسياحة في الإمارات عامة والشارقة خاصة، مشيراً إلى أن البطولة تعد من أنجح الفعاليات الموجودة بالشارقة ليس فقط بسبب كم المشاركين من الطيارين بل لأنها مصدر جذب للجمهور والزوار، موجهاً الشكر والتقدير إلى أسرة اتحاد الإمارات للرياضات الجوية واللجنة المنظمة للبطولة.

جهود

كما ثمن عيسى هلال الحزامي، جهود القائمين على أمر البطولة، معرباً عن سعادته بما حققته من نجاحات طوال السنوات الأربع مشيداً بالتعاون المثمر والبناء مع اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، كما أشار إلى أن ما حققته البطولة من نجاحات يدعونا للفخر والاعتزاز بكوادرنا الوطنية التي نظمت كبريات البطولات وبنجاح كبير.

في حين، أكد نصر حموده النيادي، أن ما تحقق من نجاحات يعد وساماً على صدور أبناء الإمارات ويؤكد على أهمية تعاون وتضافر الجهود بين الهيئات الرسمية والقطاع الخاص، موجهاً الشكر إلى كل من أسهم في إنجاح البطولة.

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