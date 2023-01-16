بطولة «مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس» فبراير المقبل

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي و«مبادلة»، ورابطة لاعبات التنس المحترفات، إطلاق بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، كأول بطولة رسمية للعبة في أبوظبي، ضمن بطولات رابطة اللاعب المحترفات تصنيف 500 نقطة، وتقام البطولة في الفترة من 5 إلى 12 فبراير المقبل، بمجمع أبوظبي الدولي للتنس، بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة نخبة من لاعبات التنس المحترفات على مستوى العالم، وتتقدم النجمة التونسية أُنس جابر، المصنفة الثانية عالمياً، قائمة المشاركات في البطولة، إلى جانب ثلاث من المصنفات في قائمة العشر الأوائل، وتشهد البطولة إقامة أكثر من 60 مباراة ضمن منافسات الفردي والزوجي.

وكشف المجلس و«مبادلة» عن البطولة خلال المؤتمر الصحافي، أمس، بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، بحضور عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وحميد الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة للاستثمار، وفيكي جونارسن مديرة البطولة، عن تفاصيل البطولة التي ستقام في نسختها الأولى.

ثقة

وقال عارف العواني: «إطلاق البطولة الجديدة، يؤكد على قدرة أبوظبي في استضافة الفعاليات العالمية الكبرى، ويأتي نتيجة طبيعية لثقة الاتحادات والمؤسسات والهيئات الرياضية العالمية في التنظيم المبهر، لتدخل البطولة بقوة في روزنامة الفعاليات التي تستضيفها العاصمة على مدار العام، وفق أعلى المعايير الاحترافية والعالمية».

ونقل العواني إلى الحضور، تحيات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، مؤكداً أن البطولة الجديدة، تعكس التزام المجلس بدعم واستضافة الفعاليات الرياضية، ونشر رياضة التنس، وتعزيز حضورها بين السيدات في المنطقة خلال الفترة المقبلة.

استقطاب

قال حميد الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار: «يسعدنا أن يكون لنا دور في تقديم النسخة الأولى من هذه البطولة، ضمن جولة لاعبات التنس المحترفات 500 نقطة في أبوظبي، لنواصل من خلال ذلك مساعينا لتقديم الدعم لهذه الرياضة، واستقطاب أبرز البطولات ذات المستوى العالمي إلى إمارة أبوظبي. تأتي هذه الشراكة في إطار جهودنا الرامية لتعزيز أسلوب الحياة الصحية والنشطة في المجتمع، وتعزيز التزام مبادلة بدعم رياضة التنس للسيدات في المنطقة».

وقالت أُنس جابر، التي سبق لها أن حازت على إعجاب المشجعين في أبوظبي في 2021 و2022، عندما أحرزت لقب بطولة مبادلة العالمية للتنس: «أنا متشوقة للعب مرة أخرى في أبوظبي، خلال شهر فبراير، لطالما كانت الأجواء مميزة، وكان تشجيع الجماهير مذهلاً، وكل ما أتمناه، هو أن أواصل تحقيق الانتصارات في هذا الملعب الرائع».

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