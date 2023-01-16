«القوس والسهم» ينظم ورشة عمل فنية لمدربي ورماة الأندية

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم اتحاد الإمارات للقوس والسهم ورشة عمل فنية لمدربي ورماة الأندية في أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وذلك لاستعراض أهم مراحل الموسم الرياضي 2023، ضمن جهوده الرامية لتعزيز التطور، الذي تشهده اللعبة، بما يتماشى مع رؤيته الاستراتيجية، التي تستهدف استشراف المستقبل بأفضل الممارسات، حيث تم تخصيص اليوم الأول للقوس المركب، بينما تضمن اليوم الثاني «القوس المحدب».

شارك البريطاني مايكل بيرت مدرب منتخبنا الوطني في الورشة، التي تضمنت الجوانب النظرية والتطبيقية، وتحدث عن مناهج التدريب داخل الأندية، والمطلوب من مدربي الأندية والرماة، خلال الموسم الحالي، كما قام بعرض برنامج البطولات المحلية، والاستحقاقات الخارجية خلال الموسم وكيفية الاستعداد لها، وطريقة انتقاء العناصر للمشاركة فيه، بجانب بعض طرق التدريب المتنوعة، والتجارب التدريبية على مستوى العالم.

حضر فعاليات الورشة عادل الحمادي، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات، والمغربي عادل رجا المدير الفني للاتحاد، حيث عقدا اجتماعاً فنياً مع مدربي الأندية، بشأن تطوير القوس والسهم بإمارات الدولة عن طريق الرياضة المدرسية.

وأكد عادل الحمادي أهمية تمكين المنظومة الرياضية في اتحاد الإمارات للقوس والسهم، ومواكبة التطورات التي تشهدها اللعبة عالمياً، ضمن رؤية استراتيجية، يتبناها مجلس إدارة الاتحاد بقيادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي، لتشارك الرؤى مع الأندية حول أفضل الوسائل لتطوير كل أركانها، وترسيخ الممارسات العلمية في تنفيذ البرامج والخطط، التي تتواءم مع الجهود المبذولة للارتقاء باللعبة.

كما أشاد الحمادي بالجهود، التي بذلها مايكل بيرت مدرب منتخبنا الوطني في إرساء دعائم التطور، والتواصل مع مدربي الأندية لتحقيق المقاربة، التي تمهد الطريق للوصول بالمخرجات الداعمة إلى تحقيق التطور وتعميق التطور مع الأندية، التي تعتبر أحد أهم عناصر الارتقاء باللعبة، والوصول بها إلى المستويات العالمية، مشيراً إلى أهمية اكتشاف المواهب وتطوير قدراتها لمصلحة المنتخبات الوطنية المختلفة.

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