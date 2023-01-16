«قوى الشارقة للمرأة» تتألق في دولية باكو

المصدر: الشارقة - البيان

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تألق فريق الشارقة الرياضي للمرأة لألعاب القوى، وحقق نتائج مميزة في مشاركته في منافسات بطولة باكو الأذربيجانية الدولية الودية، التي أقيمت خلال الفترة من 6 حتى 14 يناير الجاري، بمشاركة 9 فرق مميزة من أذربيجان.

وتألفت بعثة نادي الشارقة الرياضي للمرأة للقوى في دولية باكو، من اللاعبات، دانة حسين وجوري حسين في فئة الأشبال، ونور أحمد فاروق وهمسة محمد جمال في فئة الشابات، وعلياء الحمادي وفاطمة الحوسني ومروة العمودي وجواهر خليل وفاطمة البلوشي ومهرة عبد الرحيم في فئة السيدات، إضافة إلى الإدارية مروة الجسمي، والمدربة جالينا.

وبعد منافسات مثيرة طوال أيام البطولة، حققت لاعبات فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة لألعاب القوى نتائج مميزة، بحصول النجمتين مروة العمودي ومهرة عبد الرحيم، على المركز الأول في سباقي 1500 و400 متر على التوالي، فيما حصلت فاطمة البلوشي على المركز الثاني لسباقي 200 و400 متر، بينما نالت همسة محمد وجواهر خليل ومروة العمودي، على المركز الثاني في فعاليتي الوثب الطويل ودفع الجلة 1500 متر على التوالي، فيما فازت مهرة عبد الرحيم وفاطمة البلوشي ومهرة عبد الرحيم وفاطمة الحوسني، بالمركز الثالث في سباقي 200 و400 متر، وفعالية رمي الجلة توالياً.

ولم يحالف الحظ، جوري حسين وعلياء الحمادي وفاطمة البلوشي، في الذهاب أبعد من المركز الرابع في سباق 60 متراً، وفعالية الوثب الطويل، فيما اكتفت دانة حسين ومهرة عبد الرحيم وهمسة محمد، بالحصول على خامس سباقي 60 و400 متر، بينما حلت جوري حسين سادس ترتيب فعالية الوثب الطويل.

مشاركة

وأوضحت بلقيس الشحي رئيسة قسم الألعاب الفردية في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، أن المشاركة في دولية أذربيجان، حققت هدفها المرسوم برفع مستوى الأداء العام للاعبات النادي، من خلال الاحتكاك مع لاعبات مميزات في فرق أخرى شاركت في البطولة، مشيرة إلى أن فريق النادي، وقبل المشاركة في دولية أذربيجان، خاض معسكراً خارجياً في جنوب أفريقيا، خلال الفترة من 15 حتى 31 سبتمبر الماضي، مع منتخب الإمارات لألعاب القوى.

ونوهت الشحي بأن المشاركة في دولية أذربيجان، لم تقتصر على الجانب الفني فحسب، بل شملت العمل على تعزيز العلاقات مع المعنيين عن اللعبة في أذربيجان، مشددة على أن الهدف الأهم من المشاركة في دولية أذربيجان، تمثل في تجهيز فريق النادي بالشكل الأمثل لخوض «حزمة» من البطولات المهمة في العام الجاري، إضافة إلى الاستعداد للمشاركة في بطولة الأندية العربية 2024، وبما يتماشى مع خطة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وشددت بلقيس الشحي، على أن أهمية النتائج التي حققها فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة لألعاب القوى في دولية باكو، تكمن في إدراجها ضمن النتائج المسجلة في سجلات الاتحادين الدولي والأوروبي لألعاب القوى.

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