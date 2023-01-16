«البارالمبية الوطنيّة» حاضرة في فعاليات «تجمّع ألعاب القوى»

المصدر: الشارقة - البيان

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عقد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنيّة، على هامش التجمّع الرياضي لألعاب القوى، والذي استضافه نادي الثقة للمعاقين بمشاركة 126 لاعباً ولاعبة في ألعاب الصولجان، رمي القرص، دفع الجلّة، رمي الرمح وسباقات المضمار، من 8 أندية هي: أبوظبي، العين، الظفرة، دبي، الثقة، خورفكان، عجمان ورأس الخيمة، اجتماعه من أجل مناقشة مجموعة من التقارير المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، حيث بدأ الأمين العام بطرح تقرير الأمانة العامة ثمّ تقرير اللجنة الفنية خلال عامي 2022-2023، ثمّ طرح رئيس لجنة المنتخبات التقرير الخاص بالمشاركات الخارجية لعام 2022. كما قدّم الأمين المالي التقرير المالي عن العام السابق وتلاه تقرير لجنة الطبّ الرياضي والتصنيف ومكافحة المنشطات من قبل رئيس اللجنة الطبيّة وأخيراً تقدّمت رئيسة لجنة الرياضة النسائية باستعراض تقرير لجنة المرأة.

ترأّس الاجتماع محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنيّة والّذي أعرب عن ترحيبه بالأعضاء الحاضرين مشيراً إلى أهميّة ودور هذا الاجتماع في ترسيم ملامح الخطّة الرياضيّة البارالمبية للعام الحالي منذ بدايته خاصّة وهو بمثابة عام الاستعداد لدورة ألعاب «باريس 2024» والتي نأمل جميعاً أن تواصل الرياضة البارالمبية الوطنيّة كتابة سطور جديدة بمدادٍ من الذهب خلالها. وأضّاف «الهاملي» إن الأمنيات في مطلع العام الجديد هي أن تواصل رياضة أصحاب الهمم انتشارها بين أبناء الوطن مما يعزّز قدراتنا على تحقيق الإنجازات على جميع الأصعدة عربيّاً وإقليميّا ودوليّاً.

نتائج

على جانب آخر، أسفرت نتائج فعاليات التجمّع الوطني الثاني لألعاب القوى عمّا يلي: في مسابقة الصولجان فئة (F32) رجال فاز لاعب نادي دبيّ «محمد البلوشي» لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم بالمركز الأول، وفي نفس الفئة سيّدات فازت بالمركز الأوّل لاعبة نادي العين «ذكرى الكتبي».

وفي مسابقة رمي القرص رجال فئة (F36/37/40) فاز لاعب دبيّ «علي عبّاد» بالمركز الأول، أمّا فئة (F33/52) فقد فاز بها لاعب نادي الثقة «أحمد الحوسني»، كما فاز بصدارة الفئة (F54/55/56/57) لاعب نادي دبيّ «عمير يونس»، بينما في الفئة (F33-34-52-53-57) للسيّدات فازت بالمركز الأوّل لاعبة نادي دبيّ «سهام الرشيدي».

كما وفي إطار منافسات دفع الجلّة رجال فئة (F11) اقتنص لاعب نادي خورفكان «معين الحلا» المركز الأول، بينما فاز بفئة (F37) لاعب دبيّ «عبّاد علي». وفي فئة (F36/40/42/46) حصل لاعب العين «محمد الكعبي» على المركز الأوّل، بينما تصدّر لاعب عجمان «جاسم البلوشي» فئة (F32). أمّا فئة (F33) فقد فاز بصدارتها لاعب الثقة «احمد الحوسني»، وكانت صدارة الفئة (F34) من نصيب لاعب دبيّ «عبد الله الفلاسي». وفي فئة (F54-55) فاز بالمركز الأوّل لاعب العين «سلطان الشامسي»، كما حصد «سعيد المهري» لاعب نادي عجمان صدارة فئة (F56-57). وفيما يتعلّق بمنافسات دفع الجلّة للسيدات فقد حصلت لاعبة نادي خورفكان «مريم الزيودي» على المركز الأوّل لفئة (F13-35-37-40-44-46)، كما حصلت «نورة الكتبي» لاعبة العين على صدارة فئة (F32-33) واقتنصت لاعبة رأس الخيمة «وفاء الدهماني» صدارة الترتيب في فئة (F52/53/54)، كما حصدت «انصاف النعيمي» لاعبة نادي دبيّ على المركز الأول لفئة (F34).

رمي الرمح

هذا وقد أسفرت نتائج منافسات رمي الرمح عن حصول لاعب عجمان «علي شريف» على صدارة فئة (F11)، ولاعب خورفكان «راشد الزيودي» على صدارة فئة (F56-57)، و«عمير يونس» من نادي دبيّ على أول الفئة (F54-55)، و«عبد العزيز الكندي» من نادي خورفكان على فئة (F33-34)، ولاعب عجمان «وائل محمود» على أوّل فئة (F11/37/42). وفي ذات المنافسات للسيّدات حصلت اللاعبة «سميّة بن دلهوم» من نادي خورفكان على صدارة الفئة (F52-53-54-57)، و«ثريا الزعابي» من نادي الثقة على صدارة فئة (F33-34)، و«مريم المطروشي» من نادي خورفكان على فئة (F13-35-37-40-46).

وفيما يخصّ مسابقات المضمار حسم لاعب العين «احمد نوّاد» سباقات 200م، 400م و800م متر لصالحة في فئة (T34/53/54) وكذلك سباق 100م فئة (T33/34). بينما وفي سباق 200م فئة (T46/47) اقتنص الصدارة لاعب الثقة «يحي البلوشي» كما تصدّر أيضاً سباق 100م لفئة (T46/47). وفاز زميله من نفس النادي «خالد المرزوقي» بسباق 200م فئة (RR2)، وحصد المركز الأول لسباق 100م فئة (T53/54) لاعب العين «محمد المزروعي»، وفاز اللاعب «سعيد العتر» من نادي خورفكان بسباق 100م لفئة (T12) وحصد لاعب دبيّ «راشد المحرمي» صدارة سباق 100م لفئة (RR1+RR2). وفي إطار سباقات المضمار للسيدات فازت اللاعبة «رحمة خليفة» من نادي الثقة بسباقيّ 200م فئة (T35/46) و100م فئة (T35/37/45/46)، وكذلك أنهت لصالحها لاعبة دبيّ «حمدة المنصوري» سباق 100م فئة (RR1+RR2).

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