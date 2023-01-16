بنسالي بطلاً لـ«بولو» الحبتور

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توج فريق بنسالي للبولو بطلاً لبطولة منتجع الحبتور للبولو والفروسية لشهر يناير والتي شهدت مشاركة أربعة فرق وهي الباشا وهيسكث وذئاب دبي وبنسالي، وتفوق فريق بنسالي على فريق الباشا وصيف البطولة في المباراة النهائية بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف بعد مباراة قوية، تقدم فيها فريق بنسالي بهدفين متتاليين، وفي الشوط الثاني نجح طارق الحبتور في تقليص الفارق لفريقه الباشا، ثم تقدم فريق بنسالي مرة ثانية بهدف ثالث، إلا أن خوسة كونتينيو أدرك التعادل في الشوط الثالث، وفي الشوط الرابع والحاسم نجح فريق الباشا في إضافة هدفين عن طريق المتألق قائد الفريق ريتش بنهالي منهياً المباراة والفوز بالكأس.

عقب المباراة، توج أسامة عصمت المدير بفندق نادي ومنتجع الحبتور، الأبطال وأصحاب الألقاب ففاز ريتشي بنسالي بجائزة أفضل لاعب وفاز المهر «تشاينا» بجائزة أفضل خيل.

كما أوضح محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، أن هذه البطولة تأتي ضمن أجندة موسم الحبتور السنوية لتعزيز رياضة البولو بين اللاعبين وفرقهم بمختلف مستويات هانديكاب «الجول» لكل فريق، مؤكداً أنها فرصة جيدة كذلك للخيول ولمزيد من التكامل وترسيخ العلاقة بين الفارس والخيل بساحات اللعبة، وأكد في ختام حديثه أن إقامة هذه البطولات لا تتعارض مع أجندة البطولات بهذا الموسم وبالتأكيد نحرص على تفعيلها والحرص على نجاحها، ونقدم جزيل الشكر للأندية والقائمين على إقامة هذه البطولات.

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