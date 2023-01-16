الشارقة بطل شباب الجودو 2023

المصدر: الشارقة - البيان

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توج فريق الشارقة للجودو بلقب بطولة الشباب للجودو 2023، التي نظمها اتحاد الجودو، أول من أمس، بنادي ضباط الشرطة بالشارقة، تحت شعار «نعم للرياضة.. لا للمخدرات»، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ومجلس الشارقة الرياضي، وسط حضور رسمي ومجتمعي.

جاء تتويج الشارقة بالمركز الأول برصيد 7 ميداليات، منها 4 ذهبيات و3 فضيات، وحل في المركز الثاني نادي الفجيرة للفنون القتالية برصيد 7 ميداليات، منها ذهبيتان و3 فضيات وبرونزيتان، وجاء في المركز الثالث فريق نادي اتحاد كلباء برصيد 6 ميداليات، منها ذهبية واحدة، وفضية، و4 برونزيات.

وعلى مستوى الفردي وزعت 7 ميداليات ذهبية للأوزان المختلفة، وكان لفريق الشارقة 4 ميداليات منها من نصيب اللاعب عبدالله بن حمو في وزن تحت 60 كجم، وخالد وليد في وزن تحت 66، وعبد الرحمن حمو في 79 كجم، ويمن نور في وزن تحت 81، وفاز بذهبيتين نادي الفجيرة للفنون القتالية لسلطان عيسى في وزن تحت 90، ورسول عايد اميتوف في وزن تحت 100 كجم، ونال ذهبية نادي اتحاد كلباء لعبدالله شادي في وزن فوق 100 كجم.

وفي ختام البطولة قام العميد عارف الشريف مدير عام الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة‏ بشرطة الشارقة نيابة عن القائد العام لشرطة الشارقة، ومحمد جاسم السجواني الأمين العام المساعد لاتحاد الجودو، بحضور لفيف من المسؤولين وضباط شرطة الشارقة بتتويج الفائزين الأوائل، مثمناً دور اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي على تلك المبادرة المجتمعية، التي تهدف لتوعية الجيل الصاعد بمضار آفة العصر، التي أصبحت من الظواهر الخطيرة، التي تهدد العالم كله، مؤكداً اعتماد تلك البطولة الشبابية بشكل سنوي ضمن روزمانة نشاط شرطة الشارقة الرياضي.

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