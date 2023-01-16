العبيدلي: بطولة نائب رئيس الدولة للجري ترسخ استراتيجية تعزيز تطور القوى

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أكد اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي، أن بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجري، والتي نظمها اتحاد الإمارات لألعاب القوى في حديقة الورقاء بمشاركة أكثر من 350 لاعباً ولاعبة، ترسخ استراتيجية بناءة وإيجابية يتبناها مجلس إدارة الاتحاد بقيادة الدكتور محمد عبد الله المر، لاستدامة تطور هذه اللعبة الواعدة بالتطور الذي يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية المختلفة.

وأوضح أن المنافسة القوية بين اللاعبين واللاعبات في جميع فئات البطولة أبرزت القيمة الجيدة للمواهب الرياضية على مستوى الأندية، بجانب المشاركة المجتمعية، بما يتماشى مع الرؤية الطموحة لاكتشاف الموهوبين وتعزيز قدراتهم والارتقاء بالمخرجات التي تستشرف المستقبل، لاسيما في ظل التكاتف والتعاون بين الاتحاد والأندية لترسيخ الأهداف التي تمهد الطريق لتحقيق الإنجازات الوطنية في شتى المجالات.

وقال: «تابعنا الأجواء الممتازة في جميع مراحل البطولة، وبدا واضحاً قيمة العناصر المشاركة، وهذه الجهود تكرّس رؤية اتحاد الإمارات للارتقاء بألعاب القوى، والمضي قدماً لتنفيذ الخطط والبرامج الداعمة للتطور، والذي يرسم ملامح بناءة من خلال تصميم برامج متنوعة على كافة المستويات تقود إلى الواقع الذي يعزز الصورة المشرفة عن الرياضية الإماراتية».

مشاركة

بدوره، قال راشد ناصر آل علي عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، إن المشاركة المجتمعية في البطولة كشفت عن عناصر جيدة قادرة على تحقيق الإضافة المرجوة التي يمكن أن تعزز صفوف الأندية في الفترة المقبلة، ولاسيما أن المنافسة القوية تؤدي بكل تأكيد إلى ظهور الخامات التي يمكن أن تعول عليها هذه الأندية.

وأضاف إنهم يحرصون على بناء مبادرات من شأنها تحقيق المواءمة بين رؤية الاتحاد والأهداف المستقبلية لدعم التوجهات التي من شأنها أن تقودنا إلى الواقع الذي يؤدي إلى التطور الفني المنشود لمصلحة المنتخبات الوطنية، مضيفاً أن الفترة المقبلة من الموسم الحالي ستشهد إتاحة المزيد من الفرص التي تعزز مثل هذه المشاركات للارتقاء بالتطلعات المنشودة للأندية والمنتخبات الوطنية التي تعتبر الهدف الاستراتيجي في خططنا وبرامجنا الحالية والمستقبلية.

وتوجه بالشكر والتقدير إلى الفردان للصرافة، الحواي والقدرة للخدمات الرياضية، وبلدية دبي، على المشاركة في رعاية البطولة، وتعزيز الدور المجتمعي، بما يعكس التعاون البناء والإيجابي الذي يرسخ تشارك الرؤى مع الهيئات والمؤسسات المختلفة في الدولة، مشيداً في الوقت بالجهود المخلصة التي بذلتها اللجان العاملة في البطولة.

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