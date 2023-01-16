10 فرق في «دولية دبي للسلة» والقرعة غداً

المصدر: (دبي - ياسر قاسم )

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ارتفع عدد الفرق المشاركة في بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 32 التي تنطلق 27 الجاري وتقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، إلى 10 فرق بعد انضمام المنستيري التونسي وسلا المغربي، إلى الفرق التي أكدت مشاركتها في وقت مبكر، وهي بيروت والرياضي ودينامو من لبنان، الوحدة السوري، النفط العراقي، النصر الليبي، سترونج جروب الفلبيني ومنتخب الإمارات، وقررت اللجنة المنظمة إجراء القرعة ظهر غدٍ بمقر اتحاد السلة بدبي عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد.

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