«اتحاد الغولف» يطلق «تحدي صقور المستقبل»

المصدر: (دبي- فائز بجبوج)

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نظم اتحاد الإمارات للغولف، أول من أمس، النسخة الأولى من بطولة «تحدي صقور المستقبل»، وذلك على ملاعب نادي خور دبي للغولف واليخوت، بمشاركة 33 لاعباً ولاعبة من المواهب الوطنية الناشئة.

وأكد اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الغولف، على انطلاقة النسخة الأولى، بقوله: «طموحاتنا كبيرة في تنظيم المزيد من الأحداث الهادفة إلى جذب أكبر قدر ممكن من المواهب والعناصر الوطنية إلى رياضة الغولف، ومنحها الفرصة والمساحة لإبراز مواهبها بالصورة الصحيحة»، مضيفاً أن: «الاتكال على مسابقات مسار الحفر ذات معدل الضربات الثلاث سيحقق هذه الغاية».

وأضاف: «نهدف إلى جذب مزيدٍ من العناصر المواطنة إلى الغولف، قبل أن تتطور هذه المنصة تدريجياً لتصبح إطاراً طويل الأمد،».

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