طائرة الجزيرة تتأهل إلى «البلاي أوف»

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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اقتنص الجزيرة، صدارة الدوري العام للكرة الطائرة رجال، ولحق ببني ياس إلى دورة «البلاي أوف» مساء أول من أمس، بحصوله على البطاقة الثانية للعب على درع الدوري للموسم الجاري 2023-2022، وترك الصراع على بطاقتي التأهل الأخيرتين، دائراً بين شباب الأهلي والعين والنصر، حتى الجولة 14 الأخيرة للدور الثاني للدوري السبت المقبل.

وصعد الجزيرة من المركز الثاني إلى قمة ترتيب الدوري، بعد الفوز على ضيفه شباب الأهلي 3 - 0، في مباراتهما ضمن الجولة 13 للمسابقة، ليرفع رصيده إلى 10 انتصارات و31 نقطة، وظل شباب الأهلي في المركز الثالث بتوقف رصيده عند 9 انتصارات و25 نقطة، وتراجع بني ياس من الصدارة إلى المركز الثاني، بعد خسارته من مضيفه العين 0-3، ليتوقف رصيد بني ياس عند 10 انتصارات و28 نقطة، وظل العين في المركز الرابع برصيد 8 انتصارات و26 نقطة.

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