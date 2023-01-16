محمد عباس مفوضاً فنياً بدورة الألعاب القتالية العالمية

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

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اختار الاتحاد الدولي للكاراتيه، برئاسة الإسباني أنطونيو سبينوس، الخبير الإماراتي محمد عباس، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، رئيس اللجنة الفنية للاتحادين الإماراتي وغرب آسيا، المدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي والعربي، مفوضاً فنياً في دورة الألعاب القتالية العالمية، التي تقام في العاصمة السعودية، الرياض خلال الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر 2023 تحت إشراق منظمة سبورت اكوورد.

وأعرب محمد عباس عن فخره واعتزازه بهذا الاختيار كونه أول إماراتي وعربي يعين بهذا المنصب من الاتحاد الدولي للكاراتيه، مشيداً بالثقة التي منحه له اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، معتبراً الاختيار دافعاً كبيراً للمضي قدماً نحو العمل الجاد في مجال لعبة الكاراتيه، سعياً إلى تحقيق أفضل المستويات، التي تليق بسمعة الرياضة الإماراتية في المحافل الدولية.

ويتوقع أن يشارك في الدورة أكثر من 2000 رياضي، يمثلون 15 لعبة من ألعاب الفنون القتالية، منها الكاراتيه والتايكواندو والايكيدو والكيك بوكسينغ والجوجيتسو، وغيرها من العاب الفنون القتالية، خصوصاً أن الدورة تعتبر مهرجاناً دولياً متعدد الرياضات، يجمع بين التقاليد القديمة والمسابقات المثيرة والعروض الرياضية والمنافسات العالمية، والمؤتمرات التعليمية، التي تستضيف كبار خبراء فنون الدفاع عن النفس، إضافة إلى أن تكريم أساطير فنون الدفاع عن النفس والرياضات القتالية.

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