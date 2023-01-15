10 فرق في «دولية دبي للسلة»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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ارتفع عدد الفرق المشاركة في بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 32 التي تنطلق 27 الحاري وتقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، إلى 10 فرق بعد انضمام المنستيري التونسي وسلا المغربي، إلى الفرق التي أكدت مشاركتها في وقت مبكر، وهي بيروت والرياضي ودينامو من لبنان، الوحدة السوري، النفط العراقي، النصر الليبي، سترونج جروب الفلبيني ومنتخب الإمارات، وقررت اللجنة المنظمة إجراء القرعة ظهر الثلاثاء بمقر اتحاد السلة بدبي عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد.

وقال عيسى درويش مدير عام شركة «بريزما» لإدارة العلاقات العامة المنظمة للبطولة بالتعاون مع شركة «الجيل الجديد»: «إن النسخة 32 ستكون استثنائية على المستوى الفني والتنظيمي والجماهيري في ظل وجود جاليات عربية وآسيوية تهتم باللعبة وتعتبرها اللعبة الأولى في بلادها».

وأضاف: «اللجنة المنظمة برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، أعدت برنامجاً حافلاً يتمثل بتنظيم فعاليات اجتماعية داخل وخارج الصالة تشارك فيها العائلات وتكون أشبه بمهرجان مشوق مصاحب للبطولة».

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