انطلاق كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور على جوائز مالية قدرها 28 مليون درهم

المصدر: وام

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تنطلق غداً منافسات النسخة العاشرة من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين في ميدان الفلاح بالعاصمة أبوظبي، بالتعاون وتحت إشراف مجلس أبوظبي الرياضي.

وتستمر منافسات الحدث الكبير حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، متضمنة على 92 شوطاً للتلواح، في فئتي الفروخ والجرانيس.

ويشارك في المسابقة الأكبر والأهم في تاريخ مسابقات الصيد بالصقور في الدولة 3000 صقر و600 صقار من مختلف أنحاء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي الذين تم تخصيص أشواط خاصة بهم ..وخصص نادي أبوظبي للصقارين 28 مليون درهم جوائز للفائزين في مختلف الأشواط.

وتم تقسيم مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة إلى فئات مختلفة حيث تضم أشواط أصحاب السمو الشيوخ، وأشواط العامة ملاك والعامة هواة، والعامة مفتوح وكذلك أشواط مجلس التعاون الخليجي وهناك أيضاً أشواط السيدات.

وتنطلق المنافسات عند التاسعة صباحا من كل يوم، وتقام صباح غد منافسات شوط الرمز لفئة أصحاب السمو الشيوخ للجير تبع – فرخ والجير تبع – جرناس، كما يشهد اليوم الأول إقامة منافسات الجير تبع – فرخ والجير تبع جرناس لفئة العامة هواة.

من جانبه عبر معالي فارس المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين عن فخره الكبير بتنظيم النادي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور.

وقال: “تنطلق غدا منافسات أكبر بطولات الصقور وأعزها على قلوب الجميع، لاسيما وأنها تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة ”حفظه الله"، ومن هذا المنطلق نحن في النادي نبذل قصارى جهدنا من أجل اخراج الحدث بالشكل الذي يليق باسمه وبمكانته.

وأضاف: "رسالتنا دائما واحدة ومعروفة وهي الحفاظ على التراث الوطني الأصيل، ورياضة الصيد بالصقور إحدى أهم معالم تراثنا وهويتنا لذلك فإنها واحدة من الرياضات التي تلقى اهتماماً كبيراً من الجميع.

ووجه الشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم الدائم لكل ما يخص تراث الوطن بشكل عام والصقور وكل ما يتعلق بها بشكل خاص، مشيراً إلى أن دعم القيادة الرافد الأساسي لكل النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع سواء بالحفاظ على التراث أو بالسعي نحو غرسه وانتشاره بين الأجيال الجديدة.

كما وجه التحية إلى مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على الدعم الدائم لمختلف الفعاليات التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين وفي مقدمتها كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور.

وأكد معالي فارس المزروعي أن مشاركة 3 آلاف صقر في المنافسات يؤكد مدى عشق الجميع لرياضة الأباء والأجداد ..مشيرا إلى أن حجم المشاركة دليل على أهمية البطولة لدى كل عشاق هذه الرياضة ولدى كل محترفي الصقور.

وشدد على أن اقتراب الصقارين من 600 صقار له دلالات كبيرة تؤكد أن الجميع يدخل الحدث بكل قوة من أجل نيل شرف الفوز بالألقاب في مختلف الأشواط.

وتوقع رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين أن تكون الإثارة حاضرة في مختلف الأشواط سواء لأصحاب السمو الشيوخ أو للعامة، لاسيما في ظل تخصيص 28 مليون درهم جوائز للفائزين، وهو رقم كبير للغاية ويعد حافزاً قوياً من أجل السعي نحو الفوز، مؤكداً أن اللجنة المنظمة تبذل قصارى جهدها من أجل توفير كافة متطلبات النجاح والمنافسة الشريفة القوية بين الجميع.

وأكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور ساهم في الحفاظ على منجزات الماضي، ودعم مسيرة تراث الإمارات وأصالة الرياضات التراثية الحافلة بعراقة التاريخ، واكتساب القيم النبيلة والرسالة الهادفة، خصوصاً بعد الوصول إلى النسخة العاشرة التي تنطلق غدا وتستمر حتى 27 من الشهر نفسه.

وقال العواني: "تولي قيادتنا الرشيدة كل الاهتمام لدعم الرياضات التراثية وصونها والحفاظ عليها، لإيمانها بأن الرياضة التراثية تربط بين الماضي والحاضر، وتقود لمستقبل متصل بالجذور، ونحن في مجلس أبوظبي الرياضي نثمن هذا الاهتمام والدعم برعاية الكأس الغالية، تجسيداً لمساعي الفخر والاعتزاز بالموروث الوطني الزاخر والرياضات التراثية الأصيلة".

وأشار العواني إلى أن مجلس أبوظبي الرياضي يعمل يداً بيد مع نادي أبوظبي للصقارين للخروج بنسخة استثنائية تحقق جميع الأهداف، مشيداً بجهود كل القائمين على البطولة، ومساعيهم الكبيرة لإبراز الرياضات التراثية ودعم مشوارها من خلال البطولة المرتقبة، التي تجمع المئات من المشاركين.

واختتم العواني قائلاً: "الصيد بالصقور رياضة قطعت شوطاً مهماً من النجاحات التي لابد من الحفاظ عليها وتعزيزها، من خلال المزيد من المسابقات والفعاليات التنافسية بين الصقارين من مختلف إمارات الدولة".

وتفتح القرية التراثية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة أبوابها صباح غد مع انطلاقة الحدث وتستمر حتى اليوم الختامي من المنافسات، وتتضمن القرية مجموعة من الفعاليات التي تهتم بجميع أفراد العائلة، ويقام فيها استوديو برنامج الحظيرة الذي يذاع على قناة ياس الماقلة للحدث بشكل مباشر من البداية وحتى الختام.



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