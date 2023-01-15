شباب الأهلي وأبوظبي بطلا كأس نائب رئيس الدولة للجري

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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توج رجال شباب الأهلي وسيدات أبوظبي لألعاب القوى، بلقبي سباق كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجري، والذي أقيم على مضمار حديقة الورقاء بدبي، شارك في المنافسات 326 لاعباً ولاعبة، مثلوا 17 نادياً في سباقات 8 كيلومترات لفئة الشباب، و6 كيلومترات لفئتي الشابات والناشئين، و3 كيلومترات للناشئات والأشبال بنين وبنات.

وتوج الأبطال، اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي، والدكتور محمد عبد الله المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، وفهد عبد الله بن جمعة نائب رئيس الاتحاد.

وجمع لاعبو شباب الأهلي في سباق الفرق للرجال 23 نقطة، وجمعت لاعبات أبوظبي لألعاب القوى 10 نقاط، وعلى الصعيد فردي الرجال، حل في المراكز الثلاثة الأوائل كل من طه آدم جودينو (حتا)، وسيكياس أماني (الوصل)، وياسر الشعشوعي (شباب الأهلي)، واحتل المراكز الأولى في سباق السيدات، كل من رقية محمد المرزوقي ومريم الشامسي وموزه محمد الغفلي من نادي أبوظبي لألعاب القوى.

الشباب والناشئين

توج اتحاد كلباء بلقبي فئتي الشباب بمجموع 20 نقطة، والناشئين بمجموع 15 نقطة، واحتل لاعباه أحمد علي سعيد ومحمد عادل النعيمي المركزين الأول والثالث في فئة الشباب، وياسر سالم جوهر وراشد عبيد المركزين الأول والثاني لفئة الناشئين، وحل ثانياً في الشباب، أحمد رسلان عداء الحمرية، وثالثاً في الناشئين حمزة يوسف.

وفاز نادي الحمرية بفئة الأشبال بمجموع 49 نقطة، وحل لاعبه ربيع خلف ربيع في المركز الثالث للفردي، وجاء عادل جيمي من الشارقة، وحمد صالح حمد من حتا، في المركزين الثاني والثالث.

وفاز دبا الحصن بفئة الناشئات بمجموع 68 نقطة، وجاءت لاعبتاه جوريه أحمد وأمون أحمد في المركزين الأول والثاني، وحلت سلمي أشرف من نادي الإمارات في المركز الثالث، فيما فازت بفئة الشابات، العداءة هارشديب كاور من نادي البطائح.

وفاز دبا الحصن، بفئة الأشبال للبنات، بمجموع نقاط 74 نقطة، وحلت لاعبتاه شيماء أبو طالب وعائشة سعود في المركزين الأول والثالث، وجاءت سجي أحمد السيد من البطائح في المركز الثاني.

الجدير بالذكر، أن اتحاد ألعاب القوى، حرص على مشاركة الفئة المجتمعية لأول مرة في فئات عدة، ولأول مرة في هذه البطولة، في خطوة ترسخ الحرص على اكتشاف المواهب وصقلها، والعمل على وجودها في البطولات التي ينظمها الاتحاد.

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