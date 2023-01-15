«أوروبا» بطلة «هيرو كاب» للغولف في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - فائز بجبوج

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توج الفريق الأوروبي بلقب النسخة الأولى من بطولة هيرو كاب التي اختتمت اليوم في نادي أبوظبي للغولف بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وأعلنت انطلاق العام الجديد لجولة دي بي ورلد للغولف من العاصمة الإماراتية، في حدث فريد من نوعه بنظام المنافسة بين فريقين من القارة الأوروبية.

وتفوق الفريق الأوروبي على فريق بريطانيا وإيرلندا بنتيجة 14.5 مقابل 10.5 نقاط، بعد يومين من المنافسات، ليتسلم قائده الإيطالي فرانشيسكو موليناري الكأس بحضور معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف واللواء «م» عبدالله الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف وخلفان الكعبي مالك نادي أبوظبي للغولف.

وتعتبر بطولة هيرو كاب الأولى في قائمة أربع بطولات تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة في بداية هذا العام، إلى جانب بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» في نادي ياس لينكس للغولف الأسبوع المقبل بالفترة 19-22 يناير، ثم بطولة دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للغولف بالفترة 26 حتى 29 يناير، ثم بطولة رأس الخيمة كلاسيك في نادي الحمرا بالفترة 2 حتى 5 فبراير المقبل.

تنافس في البطولة فريقا «قارة أوروبا»، و«بريطانيا وإيرلندا»، في النسخة الأولى على الإطلاق من هذه البطولة، اختارهم كابتن الفريق الأوروبي في كأس رايدر لوك دونالد، وقائدا البطولة تومي فليتوود وفرانشيسكو موليناري، وحظيت البطولة بحضور جماهيري كبير وتغطية إعلامية موسعة حول العالم.

وتشمل هذه البطولة محطة تحضيرية مهمة للفريق الأوروبي الساعي لاستعادة لقب كأس رايدر الذي سيقام سبتمبر المقبل في العاصمة الإيطالية روما، بمواجهة ضد الفريق الأوروبي.

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