طائرة الجزيرة تخطف بطاقة التأهل لـ «البلاي أوف»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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اقتنص الجزيرة، صدارة الدوري العام للكرة الطائرة رجال، ولحق ببني ياس إلى دورة «البلاي أوف» مساء أول من أمس، بحصوله على البطاقة الثانية للعب على درع الدوري للموسم الجاري 2022-2023، وترك الصراع على بطاقتي التأهل الأخيرتين، دائراً بين شباب الأهلي والعين والنصر، حتى الجولة 14 الأخيرة للدور الثاني للدوري السبت المقبل.

وصعد الجزيرة من المركز الثاني إلى قمة ترتيب الدوري، بعد الفوز على ضيفه شباب الأهلي 3-0، في مباراتهما ضمن الجولة 13 للمسابقة، ليرفع رصيده إلى 10 انتصارات و31 نقطة، وظل شباب الأهلي في المركز الثالث بتوقف رصيده عند 9 انتصارات و25 نقطة، وتراجع بني ياس من الصدارة إلى المركز الثاني، بعد خسارته من مضيفه العين 0-3، ليتوقف رصيد بني ياس عند 10 انتصارات و28 نقطة، وظل العين في المركز الرابع برصيد 8 انتصارات و26 نقطة.

كما فاز النصر على عجمان 3-1، ورفع رصيده إلى 8 انتصارات و25 نقطة، وظل «العميد» في المركز الخامس، وتراجع عجمان إلى المركز الثامن بتوقف رصيده عند انتصارين و7 نقاط، وخسر الوصل من ضيفه حتا 2-3، ليحصل «الفهود» على نقطة واحدة، وتوقف رصيده من الفوز عند 3 انتصارات إلى 9 نقاط، وحصل حتا على نقطتين، وصعد إلى المركز السابع بوصوله إلى 3 انتصارات و5 نقاط.

يذكر أن، الجولة الرابعة ستقام في السابعة من مساء يوم السبت المقبل، ويلتقي فيها حتا مع العين، وبني ياس مع عجمان، والنصر مع الجزيرة، وشباب الأهلي مع الوصل، وستكون مواجهة النصر والجزيرة، الأكثر صعوبة، وبالنسبة للنصر لا بديل فيها عن الانتصار، على أمل أن تخدمه نتيجتا العين وشباب الأهلي في الجولة الأخيرة للدور الثاني للدوري.

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