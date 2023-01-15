فتيات نادي الشارقة الرياضي يتصدرن بطولة الإمارات المفتوحة للكاراتيه

المصدر: البيان

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واصلت فتيات نادي الشارقة الرياضي نتائجهن الباهرة في بساط الكاراتيه، وتوجن بطلات ضمن منافسات بطولة الإمارات المفتوحة للكاراتيه (كاتا فردي) والتي استضافتها صالة الألعاب الرياضية بنادي الشارقة الرياضي في الحزانة.

ونجحت بطلات الشارقة من تصدر البطولة في الترتيب العام بعد فوزهن في جميع فئات البطولة (ناشئات – آنسات – سيدات) ليحصدن 8 ميداليات ملونة بواقع 4 ميداليات ذهبية وميدالية فضية و3 ميداليات برونزية.

وحظيت البطولة - الرابعة في الموسم بالنسبة للإناث – بمشاركة واسعة من اللاعبات والأندية، حيث شارك فيها 73 لاعبة من جميع المراحل يمثلن 10 أندية ومركز، وشهدت حضوراً ملفتاً لأولياء أمور اللاعبات.

وجاءت نتائج فتيات الشارقة بذات القوة التي ظهر عليها فريق الرجال الاسبوع الماضي بعدما تصدر البطولة ليؤكد أبناء وبنات الملك علو كعبهم في بساط الكاراتيه والتي باتت حصرياً على أبناء الملك الشرجاوي.

وحصدت بنات ملك الكاراتيه الميدالية الذهبية في فئة الدرجة الأولى سيدات وذهبية الدرجة الأولى شابات بالاضافة لذهبية الدرجة الأولى ناشئات ليؤكد جدارتهن واستحقاقهن بالمركز الأول.

حضر البطولة وتوج الفائزات المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية وإبراهيم النعيمي، عضو اتحاد الإمارات للكاراتيه رئيس لجنة المسابقات، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد.

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