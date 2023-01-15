«العاصفة» تتصدر ثنايا البكار في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

المصدر: دبي- ياسر قاسم

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تواصلت، مساء أمس، فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2023، في تحفة ميادين الهجن العربية بالمرموم، وذلك من خلال تحديات الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، والتي أقيمت على مدار 13 شوطاً لمسافة 8 كيلو مترات، ونجح شعار هجن العاصفة في الحصول على قمة الشوط الرئيسي للثنايا البكار، بعد أن قدم المضمر المتميز غياث الهلالي «الشاهينية» على القمة، بزمن قدره 12:09:2 دقيقة، وأهدى «الفايز»، بقيادة فاران بن قريع المري هجن الشحانية ناموس الشوط الرئيسي للثنايا الجعدان، بعد أن وصل لخط النهاية في توقيت بلغ 12:17:1 دقيقة، وتألقت هجن زعبيل، من خلال الشوط الثالث للثنايا البكار، والذي قاد من خلاله راشد محمد مروشد «الشاهينية» إلى الصدارة بتوقيت قدره 12:13:4 دقيقة، وتمكنت هجن الرئاسة من حصد ناموس الشوط الرابع للثنايا البكار، وذلك عن طريق «الشاهينية»، التي قدمها محمد عتيق زيتون المهيري على الصدارة بتوقيت بلغ 12:17:5 دقيقة.

الفترة الصباحية

شهد ميدان المرموم، صباح أمس، الظهور الأول للكبار من هجن أصحاب السمو الشيوخ في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2023، وذلك من خلال 14 تحدياً في سن الثنايا لمسافة 8 كيلو مترات.

قاد المضمر محمد عتيق زيتون المهيري «الشاهينية» لهجن الرئاسة لحصد ناموس الشوط الرئيسي للثنايا البكار، وذلك في زمن وقدره 12:29:7 دقيقة، وظفر «شاهين» لهجن العاصفة بالصدارة في الشوط الرئيسي للثنايا الجعدان، وذلك تحت قيادة غياث الهلالي، وبزمن بلغ 12:34:6 دقيقة، وأضاف محمد عتيق زيتون المهيري النقطة الثانية لشعار هجن الرئاسة، وذلك من خلال قيادته «الشاهينية» إلى قمة الثنايا البكار في ثالث الأشواط بتوقيت بلغ 12:29:2 دقيقة، وعاد المضمر المتألق ذاته إلى الحصول على المركز الأول في رابع الأشواط للثنايا البكار، وذلك بتقديمه لـ«الشاهينية» لهجن الرئاسة، بزمن وقدره 12:18:6 دقيقة، كان هو التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية.

سباقات اليوم

تستضيف تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة بالمرموم، صباح ومساء اليوم، فعاليات تحديات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2023، وتقام التحديات بواقع 16 شوطاً في الفترة الصباحية، منها 10 أشواط لهجن الإنتاج، بينما تشهد الفترة المسائية إقامة 12 شوطاً، وستكون مسافة السباق هي 8 كيلو مترات.

سلاسة وتنظيم

من جانبه أشاد مالك الهجن المعروف حمد غانم بن حمودة الظاهري بنجاح مكرمة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، التي أعطت دافعاً قوياً وحافزاً طيباً لملاك الهجن، من خلال الجوائز السخية، والدعم المتواصل، الذي يوليه سموه لهذه الرياضة، وقال: «المهرجان جاء في جو ممتع، تزامن مع هطول أمطار الخير والبركة، وأعرب حمد عن تقديره لحسن التنظيم، وجدول المهرجان الذي اتسم بسلاسة، أتاحت الفرصة لراحة المطايا خلال أيام المهرجان العشرة»، مضيفاً: إن هذا الوقت جاء والهجن في قمة جاهزيتها للختاميات، وقال: لقد حصلنا على نقطتين في هذا المهرجان بفوز «شقراء» في سن اللقايا، و«مدركة» في سن الثنايا، ونستعد لختاميات المرموم وقطر والوثبة ونحن في أتم الجاهزية، وأتمنى التوفيق للجميع. وأثنى ابن حمودة على مشاركة هجن أصحاب السمو الشيوخ في هذا المهرجان، ما يعود بالفائدة والخير على أهل الهجن والمشاركين، وقال: «جزاهم الله خيراً».

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