مارتينيز بطلاً لـ«ريد بُل لوكال هيرو تور» الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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فاز دييغو مارتينيز بلقب «ريد بُل لوكال هيرو تور» الإمارات، وهي بطولة فريدة من نوعها، أقيمت في الدولة للمرة الأولى، وتم اختيار الفائز لحصوله على أكبر عدد من النقاط، خلال الدورة، التي أقيمت تحت إشراف البطل العالمي في رياضة البادل خوان ليبرون بطل العالم 9 مرات، وسيخوض مارتينيز تجربة لا مثيل لها، وهي عبارة عن رحلة، تشمل تغطية كل التكاليف لخوض تجربة تدريبية فريدة في مخيّم أكاديمية خوان ليبرون في العاصمة الإسبانية.

وانطلقت تصفيات البطولة، التي أقيمت على أربع مراحل بدأت من عجمان، حيث أقيمت المنافسات على ملاعب «بادل سكوير» الثلاثاء الماضي، وانتقلت في اليوم التالي إلى أكاديمية «لتس بادل» في العاصمة أبوظبي، كما أقيمت المرحلتان الأخيرتان من التصفيات في دبي على مدى يومين، على ملاعب أكاديمية «لتس بادل» الخميس الماضي، وفي أكاديمية البادل تنس العالمية اليوم التالي، واحتضن مركز «بولرز» في دبي أيضاً النهائي الوطني، أول من أمس.

وأتاحت البطولة لهواة وعشاق رياضة البادل وللمهارات الواعدة التعرف إلى البطل العالمي ليبرون، وتلقي النصائح والإرشادات منه، حيث أشرف على التصفيات، التي أقيمت خلال البطولة.

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