مليحة والوصل إلى نصف نهائي كأس اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تأهل فريقا اليد في ناديي مليحة والوصل إلى الدور نصف النهائي في مسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وذلك بفوز فريق مليحة بعقر داره على ضيفه فريق دبا الحصن بنتيجة (29-27)، وكذلك الحال بفوز الوصل بعقر داره على ضيفه النصر بنتيجة (33-28)، في مباراتين أقيمتا لحساب الجولة الختامية ضمن منافسات المجموعة الثانية بالدور التمهيدي للمسابقة.

وتصدر فريق مليحة مجموعته الثانية برصيد 9 نقاط مثلت العلامة الكاملة للفريق «الحصان الأسود» للبطولة حتى الآن بفوزه بختام المباراة التي شهدت الندية والإثارة رغم أفضلية اللعب والتقدم معظم فترات المباراة لمصلحة فريق مليحة متقدماً بنهاية الشوط الأول 13/11 ليعزز تقدمة بنهاية المباراة بالفوز 29/27.

بدوره نجح فريق الوصل في كسب ديربي بر دبي والذي جمع الوصل بعقر داره مع غريمه ومنافسه التقليدي بساحات اليد فريق النصر 33/28، في ختام لقاء ساخن شهد الندية والإثارة طوال مراحله رغم أفضلية اللعب والتقدم للفهود عززه بتقدمه بنهاية الشوط الأول 19/17، وبهذا الفوز رفع رصيده إلى 7 نقاط منحته وصافة المجموعة الثانية، ودبا الحصن ثالثاً برصيد 5 نقاط والنصر رابعاً برصيد 3 نقاط.

نصف النهائي

يقام دور نصف النهائي والنهائي بطريقة المقص، وبختام الدور التمهيدي تحددت فرق نصف النهائي، وضمت فرق المربع الذهبي «الأربعة الكبار» متصدري ووصيفي المجموعتين، والتي تلعب لتحديد المركز من الأول ولغاية الرابع، وبقية الفرق الثالث والرابع في المجموعتين، والتي ستلعب على المراكز من الخامس ولغاية الثامن، وتقام مبارياته في العشرين من الشهر الجاري بين أصحاب المركزين الثالث والرابع بطريقة المقص.

وفي 21 منه تقام مباراتي الأربعة الكبار، يلتقي فيه فريق مليحة متصدر المجموعة الأولى مع فريق الجزيرة وصيف المجموعة الثانية، ويلتقي في المباراة الثانية فريق الشارقة متصدر المجموعة الثانية مع فريق الوصل وصيف المجموعة الأولى.

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