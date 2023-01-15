1500 لاعب بانطلاقة بطولة الكرة في «ألعاب مدارس دبي»

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق في التاسعة صباح اليوم منافسات بطولة كرة القدم ضمن النسخة الثالثة من «ألعاب مدارس دبي» الدورة الرياضية الأكبر من نوعها في دبي بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يشكلون 126 فريقاً من 35 مدرسة يتنافسون في 8 فئات عمرية هي البنات تحت 13 و15 سنة، والبنين تحت 10 و11 و12 و13 و14 و15 سنة، وتستمر منافسات البطولة حتى 26 الجاري تقام مباريات الأسبوع الأول بملعب شباب الأهلي بمنطقة العوير حتى 19 الجاري، حيث تقام منافسات الفتيات تحت 13 سنة بمشاركة 16 فريقاً اليوم، وتنطلق منافسات الفتيات تحت 15 سنة بمشاركة 14 فريقاً غداً، كما تنطلق منافسات البنين تحت 10 سنوات بمشاركة 16 فريقاً بعد غدٍ، ومنافسات البنين تحت 11 سنة بمشاركة 16 فريقاً الخميس المقبل.

وتقام منافسات الأسبوع الثاني في نادي النصر خلال الفترة من 23 إلى 26 الجاري، ويشارك 16 فريقاً في كل فئة، حيث تقام منافسات البنين تحت 12 سنة يوم 23 يناير، ومنافسات البنين تحت 13 سنة باليوم التالي، منافسات البنين تحت 14 سنة 25 يناير، وتختتم البطولة بمنافسات البنين تحت 15 سنة 26 منه.

وتقام المنافسات بنظام الدوري، حيث تقسم كل فئة إلى أربع مجموعات وتلعب كل مجموعة 6 مباريات يتأهل منه الحاصلون على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

22 لعبة

وتتضمن دورة ألعاب مدارس دبي، 22 لعبة رياضية متنوعة ويشارك فيها أكثر من 5000 طالب وطالبة من 220 مدرسة، وتنظمها شركة «إي أس أم» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي للعام الثالث على التوالي برعاية بنك لف الرقمي (liv) التابع لبنك دبي الإمارات الوطني.

تنطلق منافسات بطولة الكريكيت 31 يناير وحتى 1 فبراير، وتقام منافسات ألعاب القوى يومي 20 و21 فبراير، ومنافسات بطولة الرجبي من 27 فبراير حتى 2 مارس، وبطولة نت بول للفئات 13 و15 سنة من 6 إلى 9 مارس، وينطلق سباق الدراجات الهوائية 11 مارس، فيما تقام بطولة التنس من 14 إلى 16 مارس.

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