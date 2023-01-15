معسكر ناجح لطائرة «الشارقة للمرأة» في تونس

المصدر: الشارقة - البيان

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أنهى فريق الشارقة الرياضي للمرأة لكرة الطائرة، أخيراً معسكراً ناجحاً في تونس، خاض خلاله 5 مباريات ودية مع فرق تونسية قوية، من جانبها، ثمنت فاطمة العليلي، رئيسة قسم الألعاب الجماعية في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، أجواء المعسكر المتميزة، مشددة على أن الفائدة جاءت كبيرة للاعبات النادي فنياً وبدنياً، في ضوء الاحتكاك مع 5 فرق تونسية مميزة تلعب في البطولات المحلية، وفي بطولات أفريقيا، منوهة إلى أن التجارب الـ 5 أسهمت في رفع مستوى لاعبات النادي بشكل ملحوظ، خصوصاً ما يتعلق بكيفية معالجة الهفوات وطرق تلافيها في الوقت المناسب.

وأشارت العليلي إلى أن فريق الكرة الطائرة لنادي الشارقة الرياضي للمرأة، لعب ودياً في معسكره بتونس، أمام فرق قرطاج «مباراتين»، واتحاد قرطاج وحمام الشط وابومهل، مشيرة إلى أن المعسكر شهد أيضاً، عقد لقاء مع رئيس نادي قرطاج، والذي عبر عن سعادته بإقامة فريق إماراتي معسكراً في تونس، إضافة إلى لقاء آخر مع رئيس نادي اتحاد قرطاج، والذي أبدى الاستعداد لتعزيز التعاون الرياضي بين الناديين.

وشددت فاطمة العليلي على أن المعسكر في تونس، يشكل حلقة مهمة جداً في برنامج إعداد فريق النادي لكرة الطائرة للاستحقاقات القريبة المقبلة، منها الدوري العام، والذي تشكل المشاركة فيه فقرة مهمة لتحقيق النتائج المرجوة التي تعزز نهج خطة النادي في حتمية الظهور القوي في مختلف البطولات المحلية والخارجية.

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