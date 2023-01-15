بن كلارك بطل «الشارقة للفوت غولف» 2023

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة، توِّج بن كلارك «المصنف الأول عالمياً»، بلقب «بطولة الشارقة الدولية للفوت غولف» 2023، والتي استضافتها الشارقة لأول مرة على مستوى المنطقة، ونظمتها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بالتعاون مع «العربية للطيران»، ومجلس الشارقة الرياضي، في نادي الشارقة للغولف والرماية، بعد منافسة قوية بين 130 لاعباً دولياً.

واختتمت البطولة مساء أول من أمس، بحضور خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والشيخ سالم بن محمد القاسمي مدير الهيئة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وستيف كرين رئيس جولة الفوت غولف الاحترافية، وزياد الشرابي مدير عام نادي الشارقة للغولف والرماية، حيث تم توزيع الكؤوس والجوائز المالية البالغة 40 ألف دولار أمريكي على فئاتها الأربع.

وقال خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: «نجحت البطولة والفعاليات المصاحبة لها في تعزيز دور الرياضة، كعنصر فاعل في التطوير السياحي، تؤكده المكانة التي تحظى بها الفعاليات الرياضية بين الجماهير من كافة أنحاء العالم، والقاعدة الشعبية العريضة التي يتمتع بها مشاهير مختلف الرياضات، وهذا ما يجعل من استثمار هذا القطاع السياحي الاستراتيجي، على قائمة تركيز هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بما يعزز مكانة الإمارة، ويدعم جهود التنمية الشاملة التي يقودها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».

سعادة وفخر

وأضاف خالد المدفع: «سعداء بنجاح تنظيم البطولة الأولى على مستوى المنطقة لرياضة الفوت غولف، بهذه الصورة المشرِّفة، الذي يعبِّر عن حالة التواصل والتعاون البنّاء، الذي تتميز به جهات الإمارة في كافة قطاعاتها، في سبيل تحقيق استدامة المسيرة التنموية في الإمارة، والعمل ضمن خطط تدعم الترويج للشارقة، كوجهة سياحية متكاملة، تتنوع فيها التجارب، وتتعدد الوجهات التي تثري مختلف الاهتمامات والفئات العمرية، وإن إمارة الشارقة ترحب بالعالم وبضيوفها على مدار العام».

كما كرّم خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، شركاء بطولة الشارقة الدولية للفوت غولف، بدروع تذكارية، تقديراً لجهودهم في نجاح التنظيم والاستضافة، وشملت قائمة الرعاة، كلاً من: العربية للطيران، ومجلس الشارقة الرياضي، ونادي الشارقة للغولف والرماية.

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