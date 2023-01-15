نهيان بن زايد: دعم القيادة الرشيدة ساهم في الحفاظ على تراث الوطن

المصدر: وام

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أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن دعم واهتمام القيادة الرشيدة ساهم في الحفاظ على التراث الإماراتي، وتوارثه من جيل إلى آخر، مشيراً إلى أن المنافسات المرتقبة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله” للصيد بالصقور التي تنطلق غدا تعكس الدعم والاهتمام بالموروث الوطني، وتلعب دوراً مهماً في صون العادات والتقاليد والإنجازات.

وأشاد سموه بجهود نادي أبوظبي للصقارين، الذي يحمل على عاتقه تنظيم المناسبة الغالية على قلوب الجميع كونها تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مشيرا إلى أن مثل هذه المناسبات تعزز وتنمي الفخر والاعتزاز بإرث الإمارات الغني، حيث يُشكل التراث الوطني جزءً كبيراً من الهوية الوطنية، من خلال احياء القيم والعادات التقاليد.

وقال سموه: "ينقل التراث الوطني صورة واضحة وجلية عن الماضي، ويؤدي دورًا بارزًا في ثقافة وسياسية المجتمعات، ما يحتم على الجميع القيام بدوره للحفاظ عليه وصونه".

واختتم سموه قائلاً: "تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع من مشاركين في النسخة العاشرة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، ومن الشركاء الذين يلعبون دوراً مهما في المحافظة على تراث دولة الإمارات العربية المتحدة وتثقيف الأجيال بتراث الآباء والأجداد.

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