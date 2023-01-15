«عالية» تنتزع كأس الثنايا في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

المصدر: دبي - علي الظاهري

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شهد مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن في ميدان المرموم أمس منافسات الرموز لسن الثنايا المخصصة لهجن أبناء القبائل لمسافة 8 كلم.

ضمن سباقات اليوم السابع للمهرجان، الذي اشتمل على 34 شوطاً بواقع 16 شوطاً في الفترة الصباحية، و18 شوطاً في الفترة المسائية للهجن في فئة المحليات والمهجنات بمشاركة أكثر من 1102 مطية. وشهدت أشواط الرموز الستة لهجن أبناء القبائل بالفترة المسائية منافسة قوية بين مختلف الشعارات المشاركة من الإمارات ودول مجلس التعاو.

وانتزعت «عالية» بشعار محمد علي الشامسي كأس سمو ولي عهد دبي في شوط الأبكار المفتوح، مسجلة 12:06:1 دقيقة، بينما اقتنص «مهند» لحمد راشد غدير الكتبي بندقية الثنايا الجعدان المفتوح في 12:04:7 دقيقة، وعانقت «جواهر» كأس سمو ولي عهد دبي للأبكار في فئة المحليات، مهدية مانع علي الشامسي الإنجاز، الذي حققته في 12:10:9 دقيقة، وأهدى «المحيط» مالكه سعيد جابر عبدالله بندقية الثنايا الجعدان المحليات، مسجلاً 12:19:1 دقيقة.

وعززت «هقاوي» انتصارات شعار بن غدير بحصد الرموز، وحلّقت بأول كؤوس الإنتاج، مهدية الإنجاز لمالكها سعيد راشد غدير الكتبي، مسجلة 12:11:1 دقيقة، وخطف «السريع» بندقية الثنايا الجعدان للإنتاج بشعار محمد عتيق زيتون المهيري، مسجلاً 12:12:7 دقيقة.

وقام علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، بتكريم ملاك الهجن الفائزة برموز سن الثنايا، وسط حضور مميز من الجمهور والمهتمين بسباقات الأصايل.

منافسات اليوم

من جهة أخرى، يشهد ميدان المرموم اليوم الظهور الثالث لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن عبر منافسات سن الثنايا، التي تقام على مدار 14 شوطاً في الفترة الصباحية، و13 شوطاً في الفترة المسائية، لمسافة 8 كلم.

الفترة الصباحية

وبالعودة إلى أبرز نتائج الفترة الصباحية في سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، التي تضمنت 16 شوطاً في سن الثنايا، منها 10 أشواط لفئة الإنتاج، ظفرت «مذهلة» لمبارك سلطان الرفيسة بصدارة أول الأشواط في شوط التحدي الرئيس للثنايا الأبكار المحليات للإنتاج، مسجلة 12:28:4 دقيقة، ونالت «راهية» لأحمد الدحبة المهيري المركز الأول في ثاني أشواط الإنتاج، المخصص للثنايا الأبكار المهجنات، مسجلة 12:33:5 دقيقة.

وتصدر «رعد» الشوط الثالث للثنايا الجعدان المحليات لسعيد العصري العامري، مسجلاً 12:32:9 دقيقة، وعانق «طوفان» لعلي سعيد الرميثي قمة الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات، مسجلاً 12:30:0 دقيقة. وسجلت «مخايل» أفضل توقيت بشعار سعيد منانة غدير بعد صدارتها الثنايا الأبكار المهجنات في الشوط العاشر، مسجلة 12:21:9 دقيقة.

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