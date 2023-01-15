الشارقة والجزيرة إلى نصف نهائي كأس نائب رئيس الدولة لليد

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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تأهل فريقا الشارقة والجزيرة إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد، باحتلالهما المركزين الأول والثاني بالمجموعة الثانية، وتم اللجوء للائحة البطولة لحسم موقف المتأهلين، بعد تساوي 3 فرق في رصيد 7 نقاط، وحسم فارق الأهداف ترتيب المجموعة، واحتل الشارقة الصدارة، والجزيرة الوصافة، وجاء شباب الأهلي ثالثاً.

وانتزع الجزيرة الفوز على الشارقة 29 - 25 بختام الجولة الثالثة للمجموعة، فيما فاز شباب الأهلي على العين 25 - 24، وحل العين رابعاً برصيد 3 نقاط.

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