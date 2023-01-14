قائد عام شرطة الشارقة يشهد أولى بطولات «البادل تنس»

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، انطلاقة منافسات بطولة شرطة الشارقة للبادل تنس مساء أول من أمس، التي جرى تنظيمها ضمن مبادرة «نعم للرياضة.. لا للمخدرات»، على ملاعب نادي شرطة الشارقة بمشاركة 56 فريقاً و112 لاعباً، وبرعاية نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وشركة «المتنافسون».

وتهدف البطولة التي نظمتها إدارة مكافحة المخدرات، وإدارة الإعلام والعلاقات العامة ممثلة بقسم الأنشطة الرياضية، وإدارة الشرطة المجتمعية، إلى تعزيز دور ممارسة الرياضة في مواجهة خطر المخدرات والتوعية بأضرارها الصحية والاجتماعية على أفراد المجتمع، لا سيما الشباب.

حضر مراسم انطلاق البطولة العميد أحمد حاحي السركال، مدير عام العمليات الشرطية، والمقدم ماجد العسم، مدير إدارة مكافحة المخدرات، وعدد من الضباط والمسؤولين، والرعاة، وبمشاركة نخبة من أبرز لاعبي التنس المواطنين والأجانب المقيمين بالدولة.

نخبة

وأكد اللواء الشامسي، خلال افتتاح البطولة، أن هذه المبادرة الرياضية المجتمعية هدفها وقائي ضد المخدرات وآفاتها الخطرة على المجتمع، معرباً عن تقديره لمنظمي البطولة والداعمين لها، والتي يشارك بها الكبار والصغار ونخبة من اللاعبين المقيمين، لتحقيق رسالتها في التصدي لهذه الآفة بالرياضة.

من جانبه، قال المقدم ماجد العسم، مدير إدارة مكافحة المخدرات: إن بطولة البادل تنس جرى تنظيمها في إطار مبادرة «نعم للرياضة.. لا للمخدرات»، التي انطلقت مطلع نوفمبر الماضي 2022، للتأكيد على أهمية الرياضة في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية للأفراد، وبوصفها عاملاً وقائياً ضد آفة المخدرات التي تعتبر آفة كل المجتمعات، ويعد ضررها ممتداً للجميع بدءاً بالفرد نفسه مروراً بأسرته ومجتمعه.

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