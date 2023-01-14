توتي وآنوني بطلا «نجوم كرة القدم» لبادل تنس الشارقة

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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حلَّق الثنائي النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي، ونجم روما الأسبق إنريكو آنوني، بالمركز الأول من بطولة الشارقة للبادل، بنسخة «نجوم كرة القدم»، التي نظمتها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بالتعاون مع «العربية للطيران»، على هامش «بطولة الشارقة الدولية للفوت غولف».

وحصد الثنائي الإيطالي لقب البطولة عقب فوزه في المواجهة الختامية على الثنائي نيلسون دي خيسوس سيلفا، المعروف بـ«ديدا» وألساندرو كوستاكورتا، الذي نال لقب الوصيف، بينما حل ثالثاً فريق ماسيمو أودو وكريستيان بروتشي، بعد فوزه في مواجهة جمعته مع فريق كلارنس سيدورف وداريو ماركولين.

وسلَّم خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وأحمد القصير، المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، كؤوس البطولة والميداليات التقديرية على الفائزين، في منتجع وسبا شيراتون الشارقة، حيث استضافت 16 لاعباً دولياً من نجوم كرة القدم السابقين، في مبادرة ترويجية لتسليط الضوء على الوجهات السياحية المميزة في الإمارة أثناء فترة إقامتهم في الشارقة، خلال البطولة، بما يعزز من مكانة السياحة الرياضية، ويسهم في مد جسور التبادل الثقافي والحوار الحضاري من خلال الفعاليات الرياضية.

وشهدت الجولة الختامية من البطولة إقامة مباراة ودية جمعت بين أسطورة نادي روما السابق، الإيطالي فرانشيسكو توتي، ونجم برشلونة واليوفي الأسبق ونادي الشارقة الحالي، ميراليم بيانيتش.

روح

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: «سعدنا باستضافة أبطال كرة القدم الدوليين السابقين على أرض الشارقة على مدى أيام البطولة، التي تنافسوا خلالها بروح رياضية عالية، في مشهد يعبِّر عن ريادة خطط الشارقة واستراتيجيتها السياحية من أجل تعزيز مكانتها، وتعريف العالم بتجربتها ووجهاتها، ومواقعها التراثية والتاريخية التي تعكس رسالتها الثقافية والحضارية، وبيئتها الطبيعية المتميزة، ليكونوا سفراء للإمارة أمام محبيهم ومتابعيهم من مختلف دول العالم».

وأضاف: «نسعى في هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة إلى تعزيز التعاون مع شركائنا في مختلف الهيئات والقطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة، بما تتكامل من خلاله الجهود من أجل تطوير العمل الحكومي، عبر تبادل الخبرات والرؤى، ووضع أطر تضمن تطوير الاقتصاد، ووضع حزمة من المبادرات التي تصب في ترسيخ مكانة الإمارة وتعزيز مسيرتها التنموية، وخاصة في القطاع السياحي، الذي يبرز واحداً من أكثر القطاعات إسهاماً في التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل، ورسم ملامح المستقبل الذي يعتمد على التعارف والتفاعل الإيجابي بين الحضارات والشعوب».

أساطير

وضمت قائمة نجوم كرة القدم السابقين الـ16 الذين استضافتهم إمارة الشارقة للمشاركة في بطولة الشارقة للبادل، كلاً من: النجم الإيطالي فرانشيسكو توتي، هداف نادي روما، ولاعب خط الوسط الهولندي كلارنس سيدورف، والحارس البرازيلي نيلسون دي خيسوس سيلفا، المعروف باسم ديدا، ودييغو فوزر، وبيبي سينيوري، وإبراهيم با، وإنريكو آنوني، وستيفانو إيرانيو، وروبيرتو دونادوني، وكريستيان زاكاردو، ولوكا آنتونيني، وماسيمو أودو، وكريستيان بروتشي، وسيباستيان فري، وداريو ماركولين، وألساندرو كوستاكورتا.

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