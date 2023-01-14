تتويج الفائزين في «مزاينة مدينة زايد للإبل»

المصدر: الظفرة - وام

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توجت مزاينة مدينة زايد للإبل، المحطة الثالثة من مهرجان الظفرة في دورته الـ16، ملاك الإبل الفائزين بالمراكز الأولى في أشواط اللقايا المجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل.

وشهد اليوم السادس من المزاينة 13 شوطاً ضمن أشواط مخصصة لإبل أصحاب السمو الشيوخ، والإبل الشريا والتلاد وإبل الشركاء والمهجنات الأصايل، وقد خصص لها 120 جائزة قيمة.

حضر التتويج عبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعدد من المسؤولين وكبار ملاك الإبل ومحبي المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأسفرت النتائج في شوط إيذاع أصحاب السمو الشيوخ - محليات، عن فوز «سلهودة» لمالكها الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، وجاءت بالمركز الثاني «بلقيس» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وفي المركز الثالث «سيادة» لمالكها الشيخ فالح ناصر علي آل ثاني، وفي المركز الرابع «عقايب» لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي، وفي المركز الخامس «الخليجية» لمالكها الشيخ محمد صقر محمد القاسمي.

وسجلت النتائج في شوط أصحاب السمو الشيوخ (مفرودة- حقة) - مجاهيم، ذهاب المراكز الثلاثة الأولى إلى «مشهورة ومسكتة والشايعة» على التوالي لمالكها معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، وذهب المركزان الرابع والخامس إلى «سارة والجازي» على التوالي لمالكهما الأمير عبدالله سلطان ناصر عبدالعزيز آل سعود.

وذهب المركز الأول في شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل 1 - مجاهيم إلى «نيلة» لمالكها مبارك حمود سالمين حميد المنصوري، أما في شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل 1 - محليات، ففازت بالمركز الأول «غير» لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري.

وفازت بالمركز الأول في شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل 2 - مجاهيم، «العيلة» لمالكها بلاع الدودة محمد عطي العامري، وعن شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل 2 - محليات، فازت بالمركز الأول «السلع» لمالكها خميس ماجد راشد شفيان المنصوري.

وحصدت المركز الأول في شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل 1 - محليات، «رسا» لمالكها سالم ناصر سالم صقر المنصوري، وفي شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل 2 - محليات، نالت المركز الأول «الشبهانة» لمالكها خميس ماجد راشد شفيان المنصوري.

وأظهرت النتائج في شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل 1 - مجاهيم، فوز «هيافة بن الطنة» لمالكها عبدالله صالح عبدالله حسن المنهالي بالمركز الأول، بينما فازت بالمركز الأول في شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل 2 - مجاهيم «حدث بن الشديد» لمالكها صالح بخيت سليم سالم المنهالي.

وفي شوط إيذاع المهجنات الأصايل - محليات، فازت «قيادة» لمالكها رامس مسلم مبارك سعيدة الراشدي بالمركز الأول، أما في شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل مفتوح للشركاء - مجاهيم، فازت بالمركز الأول «الحرصة» لمالكها خالد حمد عوض ناجي المنهالي، فيما ذهب المركز الأول في شوط إيذاع شرايا لأبناء القبائل مفتوح للشركاء - محليات إلى «عونك» لمالكها عبدالله أحمد خليفة طوار الكواري.

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